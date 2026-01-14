“Sucedió anoche”: Young Cister revela la verdad de videos que preocuparon a fans - Chilevisión

Este martes, el artista chileno publicó varios videos que generaron preocupación y teorías entre los fans. Conoce lo que ocurrió aquí.

Young Cister compartió la noche de este martes a sus historias de Instagram una serie de videos en las que se mostraba en un auto, yendo de fiesta con amigos, bebiendo alcohol, y finalmente, ensangrentado. Esto generó diversas reacciones de sus seguidores.

En redes sociales, hubo fanáticos divididos, entre quienes estaban preocupados y quienes creían que era promoción para su próximo disco, ya que la semana pasada el cantante había anunciado el álbum LA CIUDAD NUNCA DUERME* para este jueves 15.

"El mejor proyecto de mi vida", publicó en su cuenta.

¿Cuál es la verdad tras los videos de Young Cister?

Este miércoles, Young Cister compartió la carátula de su nuevo disco, una imagen tomada el mismo día de la grabación de los videos. Aparece con la misma ropa y la cara ensangrentada, lo que sería parte de la temática nocturna del álbum.

Junto a eso, dio a conocer la lista de canciones: son doce. Dos de ellas, QLOO* y WIFE MATERIAL* ya fueron lanzadas como sencillos el 22 de mayo y el 2 de octubre de 2025, respectivamente.

Por último, la publicación termina con un clip de 15 segundos en el que se aprecia con el mismo look dentro de un auto. Young Cister informó en Instagram que el horario de lanzamiento es a las 9 de la noche e irá acompañado de "videos de lo que sucedió anoche".

Además, el cantante urbano presentará este proyecto en vivo el próximo jueves 22 en el Movistar Arena, con la capacidad máxima de asistentes, puesto que es un concierto en formato 360°.