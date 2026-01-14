 El video de Young Cister que causó preocupación en redes: Aparece ensangrentado y herido - Chilevisión
14/01/2026 09:42

El video de Young Cister que causa preocupación en redes: Aparece ensangrentado y fans lanzan teoría

La publicación, realizada a través de Instagram, fue antecedida por otros registros al interior de un vehículo. Sin embargos, algunos usuarios aseguran que se trataría de una actuación.

Publicado por CHV Noticias

Durante la madrugada de este miércoles, Young Cister preocupó a sus seguidores tras publicar un video en que aparece supuestamente ensangrentado y caminando con dificultad.

La publicación, realizada a través de Instagram, fue antecedida por otros registros al interior de un vehículo, donde se le observa bebiendo, fumando y compartiendo con otras personas.

"Nos fuimoooos (día de semana igual se puede o no?)", escribió en una de las historias en Instagram.

Hasta el momento, no se ha obtenido mayor información sobre el cantante chileno, aunque seguidores ya tienen una teoría.

¿Accidente o promoción? El video de Young Cister que preocupa a fans

El video ha generado diversas reacciones en redes sociales. Si bien algunos se preocuparon por el estado de salud del artista, otros apuntan a una posible promoción de su nuevo disco.

El intérprete de QLOO* anunció hace unos días el estreno de su próximo álbum, La ciudad nunca duerme, para este jueves 15 de enero.

Cabe recordar que, el pasado domingo 11 de enero, Young Cister abrió el último concierto de Bad Bunny en el Estadio Nacional.

