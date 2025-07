“Viví la muerte”: El impactante relato de Carla Ballero y su “regreso” a la vida tras estar un mes y medio internada - Chilevisión

Tras superar una neumonia con derrame pleural, la exMorandé Con Compañía regresó a la televisión, donde trabaja como panelista en el programa "Sígueme" de TV+.

Tras 40 días internada en la Clínica RedSalud de Vitacura, donde dos veces fue intubada producto de una neumonía bacteriana severa y un posterior derrame pleural, Carla Ballero está volviendo a su cotidianidad.

Es más, este lunes, la exMorandé Con Compañía regresó a la televisión, donde trabaja como panelista en el programa "Sígueme" de TV+.

Cabe señalar que Ballero comenzó de inmediato una recuperación tras abandonar la clínica, donde llegó a pesar 44 kilos y hoy ya se encuentra en 51.

"Estoy como rara, como si fuera mi primera vez. No pasó tanto tiempo, pero pasaron muchas cosas. El siquiatra igual me lo dijo, que estar al borde de muerte te cambia, no lo puedo evitar", señaló en conversación con Las Últimas Noticias.

Carla Ballero: "Tuve una especie de viaje en el cual decido volver"

A Carla Ballero se le preguntó que más recuerda de sus 40 días internada, donde impactó con sus declaraciones al señalar lo cerca que estuvo de la muerte.

"Tengo la sensación de que viví la muerte. Estaba viva, pero estaba muerta. Fue muy fuerte lo que viví, porque no lograban dormirme cuando me intubaron, entonces yo estaba sintiendo todo lo que estaba pasando, como me abrían", manifestó.

"Si yo me hubiese dormido, quizás no estaría contando esta historia. Fue muy angustiante, insoportable. Escuchando lo que hablaban los médicos y el equipo de la UCI. Ya cuando lo logran, tuve una especie de viaje en el cual decido volver. Ahí vi una imagen, de mis hijas y vuelvo".

"Ahí desperté y me saqué los tubos y quedó la embarrada, imagínate, me podía morir de nuevo. Rompí las cosas, necesitaba agua, fue super loco lo que pasó. Pero volví y me recuperé con fuerza y todo", manifestó.