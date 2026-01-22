“¿Camila Nash School?”: Américo desató ola de reacciones por llamativo acento en entrevista - Chilevisión

El cantante chileno llamó la atención en redes sociales en una conversación con la periodista Javiera Quiroga, donde algunos usuarios lo acusaron de cambiar su forma de hablar.

El cantante nacional Américo desató una ola de reacciones por su acento en una entrevista, siendo comparado con la ex chica reality Camila Nash.

El artista conversó con el podcast Más Que Titulares, conducido por la periodista Javiera Quiroga, donde repasó distintos momentos de su vida y su actual relación con Yamila Reyna.

Sobre esto último, el músico expresó: "Me enamoré y me volví uno de 15, un completo idiota baboso. Y hoy día estoy pasando del enamoramiento al amor, al trabajo pesado".

"Imagínate, llevamos 1 año y tres meses y ya estamos viviendo juntos, nos fuimos de vacaciones, un compromiso, súper atrevido", dijo sobre su romance con Yamila.

El llamativo acento de Américo que sorprendió a seguidores

Quiroga subió un extracto de la conversación y se llenó de comentarios de inmediato. Y es que, más que el contenido de los dichos, a los usuarios les llamó la atención su particular acento.

De acuerdo a varios cibernautas, el intérprete de Te Vas habló todo el tiempo con un acento similar al mexicano o peruano.

Incluso, lo compararon con el caso de Camila Nash, quien a mediados de 2025 dio una entrevista en México que desató una oleada de críticas.

"Es Américo, habla como toda América junta", "cultivando todos los acentos americanos", "¿en qué momento cambió de acento?" y "¿se refugió en la academia de Camila Nash School?", fueron parte de las reacciones.

