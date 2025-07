Camila Nash reaccionó en vivo a ola de críticas por entrevista en México: “Se me suben los humos” - Chilevisión

La otrora chica reality hizo frente en Primer Plano a los comentarios sobre su marcado acento mexicano y a los cuestionamientos respecto a su "alta fama" en Chile.

Camila Nash hizo frente a las críticas tras la comentada entrevista con acento mexicano que se viralizó en redes sociales durante los últimos días.

En conversación con Primer Plano, la ex chica reality respondió a los cuestionamientos que recibió tras asegurar que en Chile era “muy famosa” y que se fue del país porque necesitaba descansar de “toda esa atención”.

En ese contexto, Nash se blindó ante los comentarios, y acusó que “sí, se me suben los humos y me paso los pueblos que se me pare el… Si a ti te molesta eso, te tengo noticias, el problema es tuyo, no mío”.

La respuesta de Camila Nash

De igual manera, respecto a las críticas por su marcado acento mexicano durante la entrevista, cuestionó: ¿Por qué les da tanta rabia que yo hable como yo quiera? Porque hay un hate que está violento".

En esa línea, en cuanto a los comentarios sobre su supuesta fama en Chile, acusó: "¿Y por qué no agrandarse?”

“Amo la gente que se pasa tres pueblos, amo la gente que se cree la muerte, me encanta, así deberíamos ser todos, o sea, deberían usarlo de inspiración”, lanzó.

Asimismo, tras ser cuestionada por el panel sobre la veracidad de su relato, respondió: “Hablemos de autenticidad, esta soy yo, auténtica, creída, egocéntrica, con los humos arriba, pasada tres pueblos, soy. Si te gusta bien, no te gusta, tu pedo”.

