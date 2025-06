“En Chile soy famosa”: Camila Nash desató oleada de críticas tras entrevista con acento mexicano - Chilevisión

La ex chica reality causó polémica tras hablar de los efectos de ser "muy conocida" en Chile y confesar que se fue a vivir a México porque “necesitaba un break de toda esa atención”.

Una comentada entrevista dio Camila Nash en México, país en el que está radicada desde 2022.

La ex chica reality conversó con el pódcast Lidera T, espació en el que señaló que en “Chile soy una figura pública, soy famosa, entonces al tomar la decisión de venirme acá a Ciudad de México, dejé un montón de privilegios y estuvo re loco porque nadie me conocía".

En esa línea, y con un marcado acento mexicano que no pasó desapercibido entre los usuarios de redes sociales, Nash explicó que se fue de Chile porque “necesitaba un break de toda esa atención”.

El registro, que se viralizó en plataformas sociales, desató una oleada de comentarios: “Ni sabía que se había ido”, “ni la Rosa de Guadalupe se atrevió a tanto” y “estamos exportando famosas”.

La polémica entrevista de Camila Nash

Camila Nash estuvo desempeñándose como creadora de contenido para adultos, sin embargo, lo dejó a fines del año pasado por problemas familiares.

"En Chile sí genero muchos afectos, me piden fotos en la calle, me saludan, pues me conocen muchísimo”, explicó Camila, asegurando que si bien “tiene cosas muy padres, también se pagan bastantes costos de ser súper famoso".

“Imagínate, yo trabajo en la televisión desde mis 20 años, o sea, toda mi vida he sido famosa, pero de un día para otro ya a mis más años, encontrarme como una ciudadana normal, ha sido súper entretenido", agregó.

"Así es la vida, güey, sabes, ha sido un shock de realidad de cómo se vive sin ningún privilegio y al mismo tiempo tiene mucha libertad y puedo andar regándole sin permiso", cerró.