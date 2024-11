Camila Nash contó como conoció y formó amistad con Jorge López: “Hicimos un súper lindo match” - Chilevisión

La ex Calle 7 y actual creadora de contenido en Arsmate está radicada en México, país en el que conoció al chileno que ha actuado en series como "Soy Luna" y "Élite".

Camila Nash se refirió a su profunda amistad con el actor chileno Jorge López y reveló que cuando lo conoció no tenía idea que era famoso.

Camila Nash y su amistad con Jorge López

Nash contó a LUN que conoció a López durante el lanzamiento del disco de Lucía Covarrubias en México y reveló que él sí la conocía a ella. "Soy re hippie... o sea, no veo tele", reconoció.

"Es re famoso, pero yo no lo conocía. Lo chistoso es que él sí a mí. Cuando chico, me había visto en Calle 7",relató.

En esa línea, aseguró que "mientras hablábamos, no sabía que era famoso hasta que me contó más tarde. Nos reímos mucho, tenemos un humor súper parecido... y después me enteré que era una celebridad".

"Qué honor que una estrella de su categoría me conozca a mí. Y qué chistoso que yo no lo conozca (...) él es un poco más joven que yo, me veía en Calle 7 y todo el show. Hicimos un súper lindo match, los dos chilenos en otro país. Y ahora, hace poco, celebramos su cumpleaños en México", continuó.

Nash destacó que López "es cercano, es súper chistoso. No sé, a mí me cae increíble, la verdad. O sea, ha sido un descubrimiento muy bonito acá en México. Nos hemos visto un par de veces, porque viene seguido. Entonces estar con gente de Chile es súper agradable, ha sido como una amistad cool y la hemos ido cultivando".

"Creo que el no saber quién era hizo que hiciéramos tan buen match (...) me sentí bien con él, hicimos conexión y compartimos, nos matamos de la risa. Tenemos un humor muy parecido y como que pienso que conectamos en eso ambos", contó.