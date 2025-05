“Ando venenosa”: Arenita arremetió contra Karen Paola y reveló antigua “traición” que quebró su amistad - Chilevisión

Natalia Rodríguez, más conocida como Arenita lanzó fuertes declaraciones en contra de Karen Bejarano, su antigua compañera de pantalla en el programa Yingo.

"¿Qué opinas de lo que pasa con Karen Paola? La están desenmascarando, es déspota", fue la consulta que recibió la ex participante del icónico programa juvenil de parte de un seguidor en su Instagram.

Ante esto, advirtió que "ando venenosa" y que "aquí hay otra que me cae mal. Mira, yo con ella en verdad éramos amigas en un comienzo del programa”.

“Le contaba todas las cosas que me pasaban y los problemas que tenía en mi relación con ustedes ya saben quién", dijo, aludiendo a su mediático romance con Karol Lucero.

"Ella lo que hacía después de que terminábamos de hablar, subía a la oficina y les contaba todo a los productores, y después hacían el programa en base a eso", reveló.

Debido a esta situación, Rodríguez indicó que la cantante “traicionó mi confianza y por eso me cae mal, no confío en ella y eso, no le compro nada".

El difícil momento de Karen Paola

Todo surgió luego de que Rodríguez fuera consultada por la difícil situación que atraviesa la cantante, quien ha estado en el centro de la polémica debido a su reciente separación con Juan Pedro Verdier.

Y junto a lo anterior, se suma una presunta disputa legal. De hecho, este domingo, en un nuevo episodio de Primer Plano, estuvo en el estudio Cristián Ripoll, exmánager de Karen Paola y quien acusa a la artista de deberle más de 8 millones de pesos.