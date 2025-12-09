VIDEO | Con sangre en la cabeza: Así quedó Papi Micky tras su pelea viral con René Puente - Chilevisión

Miguel Devia, nombre real de Papi Micky, saltó a la fama nacional a fines de los 2000 con el grupo musical C4. En un video aparece con sangre en su cabeza tras el altercado que tuvo con el influencer en la llamada "Gala Épica".

Un video publicado en redes sociales mostró la condición en que quedó Miguel Devia, también conocido como Papi Micky, luego de ser agredido en la "Gala Épica", celebrada el fin de semana en el Teatro Mori de Santiago.

El altercado, cuyo registro ha sido ampliamente viralizado en plataformas como X, ocurrió en el evento organizado por Iván Martínez para destacar a distintos integrantes del mundo digital asociado al podcast Influencers Callejeros.

En ese contexto, todo ocurrió cuando el cantante urbano El Maniako interpretaba una versión de la canción Así fue cuando, a los pies del escenario, tuvo lugar la pelea que quedó inmortalizada ante las cámaras.

De acuerdo a las imágenes, Papi Micky golpeó en la cabeza a René Puente, conocido en redes como Tío René. Esto sorprendió tanto al público como al artista que estaba sobre la tarima. El primero, incluso, tomó una botella con la aparente intención de continuar la agresión.

Sin embargo el conflicto no terminó ahí, ya que el mánager de René luego encaró al tiktoker en el hall del teatro. En otro video difundido se muestra a Papi Micky ensangrentado en la cabeza tras la agresión, aunque sin muestras aparentes de heridas graves.

En qué pensaba el organizador de…



“La Gala Influencers Callejeros” 🍿



E invitar a Tio René, Papi Micky, Vendedor de Leña , Ñakson y todos esos detonaosss …



Así terminó ⬇️ 🤣🤦🏻#Conce #PrimerPlanoCHV pic.twitter.com/csCWV8rbhr — 🎙️JP 🇨🇱 (@Canal_de_JP) December 8, 2025

¿Quién es Papi Micky?

También conocido por el apodo de "El más viral de Chile", Papi Micky saltó al estrellato a fines de los 2000 al formar parte del grupo musical C4, una de las primeras agrupaciones chilenas de reggaetón, o también de música urbana.

El éxito del grupo le abrió paso a la televisión, precisamente al extinto programa juvenil Yingo. Posteriormente lanzó algunas canciones que se han viralizado en plataformas como YouTube.

Actualmente tiene 44 años y en su descripción en su cuenta de TikTok se denomina como "cantante, animador, actor, comediante y el más viral de Chile".