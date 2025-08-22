 “Una aclaración...”: Cecilia Gutiérrez reveló sorpresivo dato del quiebre de Karol Lucero y Fran Virgilio - Chilevisión
22/08/2025 11:35

“Una aclaración...”: Cecilia Gutiérrez reveló sorpresivo dato del quiebre de Karol Lucero y Fran Virgilio

La periodista de farándula fue hasta su cuenta de Instagram para entregar un nuevo antecedente sobre el proceso de separación entre el comunicador y la influencer.

Publicado por CHV Noticias

A través de su cuenta de Instagram, la periodista Cecilia Gutiérrez entregó nuevos detalles en torno al proceso de separación de Karol Lucero luego de la infidelidad del exYingo con la DJ Isi Glock.

En la plataforma la comunicadora aclaró, en primer lugar, que no fue el conductor de televisión quien abandonó la casa tras la ruptura sino que fue ella, su ahora expareja Francisca Virgilio.

"Hablé con una persona muy cercana a ambos y me hizo una aclaración respecto a lo que yo dije: Efectivamente ellos sí están separados, pero él no se fue de la casa, se fue ella", señaló en la red social. 

Luego, Gutiérrez añadió que "ella está viviendo en la casa de una amiga, contenida por su amiga, porque obviamente es bien complicado el momento que está pasando".

Karol Lucero: "Me siento una bazofia"

La noche de este jueves, Lucero realizó un extenso desahogo en Instagram al hablar por primera vez luego que estallara el escándalo. Mediante un largo texto hizo un mea culpa por “haber hecho daño”.

"Sintiéndome como una bazofia, asumo una verdad que me pesa y de la cual me arrepiento profundamente. No existen excusas ni justificaciones: solo la convicción de que la única forma de seguir adelante es enfrentar con hidalguía lo que me corresponde y merezco", expresó.

“Sé que este camino no será fácil, pero he comprendido que la transparencia, por dolorosa que sea, es también un acto de reconocimiento hacia quien me ha acompañado en mis alegrías y tristezas. Si bien obedece a mi vida privada, como figura pública debo hacerme cargo”, reflexionó.

Muere funcionario de la Armada en sector del Molo de Abrigo en Valparaíso

