En pleno escándalo con Fran Virgilio: Karol Lucero sorprendió con su regreso a redes - Chilevisión

22/08/2025 07:41

En pleno escándalo con Fran Virgilio: Karol Lucero sorprendió con su regreso a redes

El animador reapareció con una serie de posteos en su Instagram, tras pasar varios días guardando silencio respecto a la grave crisis que atraviesa su matrimonio con la influencer.

Publicado por CHV Noticias

A casi una semana de desatada la polémica, Karol Lucero volvió a las redes sociales durante el jueves, tras reconocer su infidelidad a su esposa, Francisca Virgilio.

El animador había estado varios días sin subir contenido a su Instagram, en medio del escándalo mediático generado luego de que Ilaisa Henríquez filtrara que había tenido un encuentro sexual con Lucero.

En ese contexto y luego de que la mamá de Virgilio confirmara que la pareja está separada, el comunicador compartió un registro de él en un cerro con un reflexivo mensaje: “Perdiéndome para encontrarme…”.

Karol Dance vuelve a las redes

Al primer video le siguió el posteo de una historia compartida por el club de fans del animador, en la que se lee: “A pesar de no estar de acuerdo con el gran error que cometiste, queremos que sepas que estamos contigo hasta el final”.

De igual manera, el mensaje estaba acompañado de una foto del animador junto a su grupo de seguidoras.

Horas más tarde, el ex chico Yingo compartió otro video, esta vez mostrando la nieve que estaba cayendo en la capital, y escribió: “Noches eternas…”.

Por último, el animador compartió una extensa reflexión en una publicación en su perfil: "En la vida todos enfrentamos momentos en los que, por cobardía, vergüenza y desilusión propia, optamos por el silencio. Yo no he sido la excepción", partió diciendo.

"Hoy, sintiéndome como una bazofia, asumo una verdad que me pesa y de la cual me arrepiento profundamente. No existen excusas ni justificaciones: solo la convicción de que la única forma de seguir adelante es enfrentar con hidalguía lo que me corresponde y merezco", sumó.

Po último, cerro su sentido escrito con el mensaje: "Juzguen y condénenme, hoy lo merezco todo, por hacerle daño a quien no lo merece".

