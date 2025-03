“Un poco caro pero...”: Kel Calderón reveló cuánto costó su comentado outfit en Lollapalooza Chile - Chilevisión

Ante las decenas de preguntas, la abogada fue hasta sus historias de Instagram para compartir el dato de dónde compró la aplaudida chaqueta y pantalón que utilizó en el festival celebrado en Cerrillos.

Kel Calderón sorprendió en redes sociales al revelar el costo del atuendo que utilizó en el segundo día del festival Lollapalooza, celebrado este fin de semana en Cerrillos.

"¡Kel, me encantó tu chaqueta!", "¿de dónde es tu tenida de mezclilla?", "¡hola reina! ¿De dónde es tu look?", fueron algunas de las preguntas que le llegaron, según mostró en sus historias en Instagram.

Por lo mismo, la influencer decidió aclarar ella misma las consultas y contó que tanto la chaqueta como el pantalón las compró en el extranjero, junto con mencionar que el precio fue un tanto elevado.

"Para las que me preguntan por el look de ayer, es de una tienda que se llama Sandro y me lo compré en el viaje. Es un poco caro pero vale la pena porque las prendas duran por siempre", escribió en la red social.

Este es el precio del outfit de Kel en Lolla '25

De acuerdo con el link que publicó Calderón, el pantalón es "un vaquero ancho con detalle de perlas y strass all over". Tiene tachuelas y perlas, y trabillas en la cintura. z, es decir, 275 mil pesos chilenos.

En cuanto a la chaqueta, esta busca "plasmar un glamour vintage y desenfadado" con una "innegable sensibilidad ochentera". Con cristales en todo el perfil, el costo alcanza los 359 euros, es decir, 359 mil pesos chilenos.

Mira las prendas a continuación: