Tonka Tomicic reveló por qué le ofreció uno de sus vestidos a Naya Fácil: “Me gusta su valentía” - Chilevisión

El inesperado ofrecimiento de Tonka Tomicic generó varias reacciones en redes sociales. En tanto, la influencer ya decidió usar el diseño con que la animadora de TV deslumbró en la gala de Viña 2015.

Gran revuelo causó el ofrecimiento de Tonka Tomicic a Naya Fácil en medio de la preparación de la Gala del Pueblo, evento que organizó la influencer tras sentirse "discriminada" de la alfombra roja oficial de Viña 2025.

La animadora de televisión le propuso a la creadora de contenidos usar uno de los vestidos que lució en galas anteriores. "Con mucho cariño, lo puedes modificar y hacerlo tuyo", le dijo por un mensaje interno en Instagram.

En entrevista con LUN, Tomicic entregó detalles de la conversación que surgió con Nayadeth, su verdadero nombre, y cómo van los preparativos para la Gala del Pueblo.

Tonka Tomicic y el ofrecimiento a Naya Fácil

Al ser consultada sobre la influencer, Tonka afirmó que "me gusta su valentía y que de todo esto haya sacado algo positivo. Es tal cual como debemos afrontar una adversidad. Es por eso que, cuando me invitó, me sentí agradecida".

"Todo surge genuinamente con el interés de agradecer por la consideración. Que haya pensado en mí, me alegra mucho y, desde mis posibilidades, intenté poder tender una mano en algo que quizás pueda ser útil", señaló.

La comunicadora comentó que todos sus vestidos son "maravillosos" y que "tienen una historia detrás", además cuenta que siempre hubo arreglos para hacerlos propios, por lo que no dudó en proponer alguno de estos diseños a Naya.

El vestido elegido por Naya Fácil

Naya Fácil tomó la decisión de cuál vestido de Tonka Tomicic usará: Ocupará el diseño con el que deslumbró en la Gala del Festival de Viña en 2015, compuesto por un vestido con transparencia y telas brillantes.

"Ese (vestido) me gusta más por el tema de la transparencia. Igual yo soy bien atrevida para vestirme, entonces sería una buena propuesta, donde ahí se puede jugar con la transparencia", indicó Naya sobre su elección.

Sobre el traspaso del llamativo vestido, la joven indicó que "ese junte se viene, voy a tener el honor de conocerla, compartir con ella, y nada, muy agradecida de esa colaboración con el vestido".

"Lo encontré demasiado icónico que una animadora de su nivel haya facilitado un vestido que ella ocupó en la alfombra roja", resaltó Naya en diálogo con el mismo medio.

