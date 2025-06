Tonka: Lo que Soy: Aquí puedes ver gratis el documental completo sobre Tonka Tomicic - Chilevisión

Con este documental, que dura poco menos de una hora, la destacada animadora regresa oficialmente al espectáculo tras su alejamiento de la TV y la mediática separación de Parived (Marco Antonio López).

Este 1 de junio se estrenó el esperado documental de Tonka Tomicic llamado "Tonka: Lo que soy", que en un día ya tiene más de 57 mil reproducciones.

"Soy Tonka Tomicic Petric. Diseñadora, modelo, animadora, aprendiz de bailarina, cocinera, lectora voraz, entreno casi a diario, soy alegre, soy hermana, amiga, tía, hija y perruna. Aquí estoy, en lo cotidiano, lo íntimo, en el amor con las personas que quiero, que amo. Lo que soy", indica la descripción del íntimo documental.

Con este trabajo, que dura poco menos de una hora, la destacada animadora regresa oficialmente al espectáculo tras su alejamiento de la TV y la mediática separación de Parived (Marco Antonio López).

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

¿Dónde ver el documental de Tonka Tomicic?

El documental de Tonka Tomicic "Tonka: Lo que soy", está disponible en el plataforma de YouTube, por lo que para acceder a su reproducción solo debes ingresar al canal de la animadora en el siguiente enlace.

Tonka se sincera y revela que su divorcio no se debió a Caso Relojes

En el documental Tomicic confesó que se fue del hogar que compartía con Marco Antonio López sin haber tenido una conversación.

"Sentí una voz interior que me decía: Corre, no mires atrás. Ese día me fui de la casa", explicó y donde agregó: "Yo no me separé por el Caso Relojes... Hay que cerrar ciclos mirando a los ojos y yo no tuve esa valentía, siento que fui cobarde".