 “Toca empezar de cero”: El drama de novia Lucas Cepeda tras incendio que destruyó por completo su local - Chilevisión
Minuto a minuto
SHOA descarta posibilidad de tsunami en Chile tras terremoto en México “No molestaba a nadie, era muy querido”: Impacto por asesinato de chileno en Costa Rica Murió Gilda Gnecco, médica pediatra que votó en voz alta en nombre de su amiga detenida desaparecida Joven de 19 años es buscado intensamente por la Armada: Volcó su remo y cayó al Lago Llanquihue Temblor sacudió el norte chico del país: Revisa magnitud y zona afectada
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
02/01/2026 10:38

“Toca empezar de cero”: El drama de novia Lucas Cepeda tras incendio que destruyó por completo su local

La empresaria contó que se perdió todo tras el voraz incendio. Además, salió al paso de los rumores de separación con el futbolista.

Hace unos días, Steffi Elizondo, empresaria y novia de Lucas Cepeda, compartió un triste video. La mujer mostró la destrucción de su local Miami Outlet ubicado en Estación Central tras un voraz incendio.

Elizondo indicó que se perdió todo, y a pesar de que hay otros dos locales, este era el principal y donde se guardaba gran parte de los productos.  

El drama de Steffi Elizondo por destrucción de su local

En conversación con el diario Las Últimas Noticias, la mujer señaló: "Aún no sabemos que pasó. Todavía no nos dejan entrar al local por el derrumbe, están en proceso de investigación", partió declarando. 

"La perdida fue millonaria. Los últimos pedidos que habían llegado eran millonarios... Se perdió absolutamente todo, hasta el edificio se derrumbó. Toca empezar de cero", agregó. 

A Elizondo también se le preguntó por un supuesto quiebre con Cepeda luego de que en redes sociales usuarios especularan que ya no estaban juntos. 

"Como todas las parejas a veces peleamos, pero estamos bien. He recibido su apoyo cuando más lo necesitaba y eso quedará siempre en mi corazón. Las redes sociales son crueles y a veces hay que mantener más bajo el perfil de la relación", afirmó. 

Publicidad

Destacamos

Noticias

Comenzó a regir el nuevo sueldo mínimo en Chile: ¿A cuánto ascendió el monto?

Lo último

Lo más visto

VIDEO | Terremoto en México: Revelan impactantes registros del movimiento telúrico que sacudió el centro y sur del país

De acuerdo a la información que proporcionó el centro sismológico local, la magnitud del evento fue de 6.5 y su epicentro se ubicó a 15 kilómetros al suroeste de San Marcos en el estado de Guerrero. 

02/01/2026

Feriados 2026 en Chile: Revisa el calendario completo y cuáles serán irrenunciables

Conoce todos los feriados que tendrá Chile durante 2026, incluyendo fines de semana largos y los días irrenunciables. Revisa el detalle mes a mes y planifica con anticipación vacaciones y actividades familiares.

02/01/2026

VIDEO | Mujer fue a depositar monedas y el banco se negó a recibirlas: Esto es lo que dice la ley

Una mujer denunció que el banco no quiso cambiarle monedas para depositarlas en su cuenta. Desde la entidad argumentaron tener un sobre stock de efectivo.

01/01/2026

Sueldo mínimo en Chile tendrá aumento a partir de 2026: Conoce los montos oficiales

El reajuste está definido por ley y comenzará a regir desde enero de 2026, marcando el último aumento del actual gobierno.

25/12/2025