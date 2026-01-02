“Toca empezar de cero”: El drama de novia Lucas Cepeda tras incendio que destruyó por completo su local - Chilevisión

La empresaria contó que se perdió todo tras el voraz incendio. Además, salió al paso de los rumores de separación con el futbolista.

Hace unos días, Steffi Elizondo, empresaria y novia de Lucas Cepeda, compartió un triste video. La mujer mostró la destrucción de su local Miami Outlet ubicado en Estación Central tras un voraz incendio.

Elizondo indicó que se perdió todo, y a pesar de que hay otros dos locales, este era el principal y donde se guardaba gran parte de los productos.

El drama de Steffi Elizondo por destrucción de su local

En conversación con el diario Las Últimas Noticias, la mujer señaló: "Aún no sabemos que pasó. Todavía no nos dejan entrar al local por el derrumbe, están en proceso de investigación", partió declarando.

"La perdida fue millonaria. Los últimos pedidos que habían llegado eran millonarios... Se perdió absolutamente todo, hasta el edificio se derrumbó. Toca empezar de cero", agregó.

A Elizondo también se le preguntó por un supuesto quiebre con Cepeda luego de que en redes sociales usuarios especularan que ya no estaban juntos.

"Como todas las parejas a veces peleamos, pero estamos bien. He recibido su apoyo cuando más lo necesitaba y eso quedará siempre en mi corazón. Las redes sociales son crueles y a veces hay que mantener más bajo el perfil de la relación", afirmó.