Teresita Reyes dio importante noticia sobre su estado de salud: “Con fe, energía y mucho amor” - Chilevisión

La actriz reveló que padece un tipo de cáncer bucal que fue detectado a tiempo, por lo que durante el último mes tuvo que permanecer hospitalizada.

Teresita Reyes actualizó su estado de salud y compartió una buena noticia luego de revelar hace unos días que fue diagnosticada con cáncer mandibular.

La actriz usó su cuenta de Instagram para compartir un mensaje con sus seguidores y reveló que luego de un mes hospitalizada, pudo regresar a su casa.

VER MÁS DE TERESITA REYES

“Amores, una actualización personal. Ya estoy en casa, acompañada de mis hijos y nietos, y muy agradecida de haber recibido el alta médica”, escribió.

En cuanto a su salud, también adelantó que “esta semana comienzo con los ciclos de quimioterapia, una etapa que enfrento con fe, energía y mucho amor”.

“Quiero dar las gracias de todo corazón por el cariño, las oraciones y las bendiciones que me han enviado. Me han llegado profundamente y me han dado una fuerza enorme”, expresó la intérprete.

Finalmente envió solidarizó con quienes están pasando por situaciones similares a la de ella: “No están solos, confíen en que todo va a estar bien. Yo también lo creo”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Maria Teresita Reyes Aleuanlli (@terereyesactriz)

El cáncer que afecta a Teresita Reyes

Teresita Reyes padece un carcinoma escamoso encapsulado, un tipo de cáncer bucal que fue detectado a tiempo.

Su hija, Teresita Giacaman, también confirmó que existe un segundo tumor en el estómago y que durante el último tiempo tuvo que estar hospitalizada debido a que se sometió a algunas intervenciones.