“Temo por mi vida”: Carolina Molina rompió en llanto al denunciar reiterado acoso de “psicópata” - Chilevisión

La cantante también conocida como "La Rancherita" impactó este miércoles al realizar un desesperado llamado en Instagram, pues aseguró que un sujeto está empecinado en hostigarla y perseguirla.

"Ya es momento de empezar a hacerlo". Con ese encabezado, la cantante Carolina Molina, también conocida como "La Rancherita", realizó un desesperado llamado en redes sociales tras sufrir reiterados ataques por parte de un sujeto.

La artista realizó una transmisión en vivo en Instagram y, visiblemente afectada, acusó estar preocupada por su integridad, pues una persona estaría empecinada en seguirla y acosarla.

“Yo sé quién es la persona que me está atacando, que me persigue para hacerme daño, porque no es la primera vez que lo hace. Yo lo he visto”, señaló en la red social. "No sé por qué están encubriendo a este delincuente, este psicópata", añadió.

“Hoy recibí la noticia mi abogado, que la fiscalía notificó que el centro comercial dijo que no había registros del día en que mi auto fue atacado. Y eso mentira, es totalmente falso, porque yo vi que había cámaras", dijo, a propósito de un episodio que vivió en un mall de la capital.

En esa línea, junto con asegurar que "está muy asustada y que teme por su vida", afirmó que el hombre, cuya identidad no reveló, la ha estado hostigando hace un largo tiempo.

"Siento una impotencia y una rabia terrible, porque yo sé que es él. Tengo miedo de que esta persona, un día, me provoque un daño mayor. Es capaz de mucho. Me he tenido que cambiar de casa tres veces porque esta persona me persigue", lamentó en el video.

Revisa la transmisión a continuación: