“Sí, se besaron”: Revelan desconocidos antecedentes de Francisco Kaminski y cercanía con influencer - Chilevisión

El animador le confirmó a Pablo Candia en el último capítulo de Primer Plano que sí hubo besos con Javiera Victoria en la polémica fiesta que se mencionó durante las Fiestas Patrias.

Francisco Kaminski confirmó este domingo en Primer Plano haber besado a la influencer Javiera Victoria en una discoteque capitalina.

Los rumores habían comenzado durante la semana de Fiestas Patrias, donde distintos panelistas y periodistas de farándula aseguraron haber visto a la pareja besándose en una fiesta, lo que incluso fue confirmado por Camila Andrade.

¿Francisco Kaminski besó a Javiera Victoria?

Sin embargo, en el último capítulo de Primer Plano, Pablo Candia reveló haber conversado con el animador: "Yo hoy día hablé con Francisco en la mañana y él me lo confirma".

En esa misma línea, agregó: "Me dijo que estuvo a besos con Javiera Victoria, pero me dice que no son nada, son simplemente amigos, fue un beso en el concepto de la discoteque, de pasarlo bien".

Por otro lado, los panelistas del espacio se mostraron escépticos tras la confirmación, pero Candia reiteró: "Efectivamente hubo beso, sí, se besaron".

Javiera Victoria es una influencer de 28 años que cuenta con 27 mil seguidores en Instagram que "saltó a la luz pública hace dos años más o menos porque fue vinculada al Mago Jiménez", comentó Cecilia Gutiérrez.

En la misma línea, recordó que "ella tuvo una relación, salió con el Mago Jiménez cuando él todavía estaba casado con la Cote López".

Revive el capítulo de Primer Plano: