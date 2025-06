“¡Qué pasa con ella!”: Sergio Rojas descueró a Paula Escobar y la acusó de cambiar por nuevo trabajo - Chilevisión

El periodista arremetió contra su excompañera de panel y dijo que era un "dibujo aristocrático" y un "estereotipo de una persona muy refinada que no quiere entrar en conflictos".

Sergio Rojas arremetió contra su excompañera de trabajo, la periodista Paula Escobar, después de sus recientes dichos en el podcast Juzgamos y nos funamos de Danilo21.

En el mencionado espacio, el tiktoker le consultó a Escobar por qué no defendió a Rojas cuando lo criticaban en el programa que actualmente trabaja. Ante esto, ella dijo: "Por qué tengo que andar defendiéndolo, cada uno se mete en su guerra".

"Uno es una línea editorial en sí. Si yo no estoy ahí, el Que te lo digo no es lo mismo. La Antonella (Ríos) no es lo mismo que yo. Tenía hartas discusiones con Sergio con respecto a contenidos, a lo que se puede emitir", afirmó.

Cabe mencionar que Rojas y Escobar compartieron como panelistas del programa Que te lo digo, que actualmente se emite por Zona Latina. Tras su salida, la actriz Antonella Ríos reemplazó su puesto.

El descargo de Sergio Rojas contra Paula Escobar

En el reciente capítulo de QTLD, Sergio Rojas aprovechó la oportunidad para recordar las veces que "defendió" a su excompañera de panel y la acusó de cambiar su personalidad.

"Que la Paula diga eso, no es real, porque aquí hemos librado batallas y sabemos que el gran plus del Que te lo digo es que actuamos como los mosqueteros", afirmó el comunicador.

Asimismo, indicó que "lo que da a entender Paula es que no estaba de acuerdo con los temas que acá se trataban y es un poco lo que hizo en el último capítulo de Only Fama, donde dijo: 'es que es otro Que te lo digo'. Yo creo que la otra era ella".

"No era la potiparada que vemos hoy en día, era la Paula real, la Paula que uno conoce en terreno o sale a carretear. No este dibujo aristocrático de una persona que conocemos hace 20 años atrás", apuntó después.

Rojas también criticó a Escobar tras deslizar una supuesta enemistad entre Luis Sandoval y Danilo21, miembros del actual panel del programa: "¡Qué pasa con ella! No es la Paula. ¿Estamos viendo a Fran García-Huidobro o el estereotipo de una persona muy refinada que no quiere entrar en conflictos? ¡Esta no es la Paula!".