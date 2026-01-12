 “Se lo tomó muy...”: Dani Castro expuso el actuar de su expareja tras pérdida gestacional - Chilevisión
12/01/2026 19:19

“Se lo tomó muy...”: Dani Castro expuso el actuar de su expareja tras pérdida gestacional

La chef reflexionó sobre los hechos y aseguró que está trabajando en "no esperar nada de nadie".

Publicado por CHV Noticias

Este domingo, Daniela Castro se sinceró sobre la pérdida gestacional que sufrió hace unas semanas y abordó la reacción de su expareja respecto al tema.

La chef ya había hablado del tema anteriormente, para dejar en claro que ella y su expareja ya no estaban juntos cuando comenzó con sus problemas de salud, por lo que tuvo que notificarle lo que había pasado.

¿Qué dijo Daniela Castro?

En ese contexto, a través de su cuenta de Instagram un seguidor preguntó: "Dani ¿Cómo estás? ¿Cómo lo están afrontando con tu pareja? Te mando mucho amor".

Al respecto, Castro contestó: "Estoy soltera hace cinco meses. Lo conversé con mi ex hace un mes y medio, le pedí espacio y se lo tomó muy en serio".

"Entiendo que todos nos tomamos las cosas diferentes y estoy aprendiendo a no esperar nada de nadie. La relación terminó con cariño, la recuerdo con cariño y con eso me quedo", concluyó.

Revisa la publicación de Instagram:

