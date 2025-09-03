Sandra Solimano bajó su candidatura al Congreso por especial motivo - Chilevisión

La actriz de 75 años, iba a competir por un cupo al Congreso por el Distrito 10, pero no la terminó de convencer el pacto Chile Grande y Unido debido a que "su independencia como parlamentaria no estaba garantizada".
Sandra Solimano dio pie atrás a su decisión de postularse como candidata a diputada y se retiró de la carrera antes de tiempo.
La actriz de 75 años quería llegar al Congreso buscando un cupo por el Distrito 10, sin embargo sus convicciones políticas la hicieron tomar un camino diferente.
De hecho figuraba dentro del listado de famosos que se habían inscrito en el Servel para ser parte de las Elecciones 2025.
Sandra Solimano estaba inscrita como independiente, pero ocupando un cupo en pacto Chile Grande y Unido, que reúne a Evópoli, Renovación Nacional, Unidad Demócrata Independiente y Demócratas.
Sin embargo, según señaló a El Mercurio su “independencia como parlamentaria no estaba garantizada”.
Sumado a eso, expresó que “siempre he sido una persona de centroizquierda; lamentablemente tengo que ir como parte de una lista donde hay dos partidos con los que no concuerdo, y eso me producía problemas”.