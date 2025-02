Rubén Campos estalla contra Karen Doggenweiler por la Gala de Viña: “Una falta de respeto” - Chilevisión

El mítico diseñador de moda no escondió su molestia y disparó con todo con la animadora del certamen de este año al desclasificar una desconocida acción de ella.

Rubén Campos, reconocido diseñador de moda, no escondió su molestia contra Karen Doggenweiler por una supuesta descortesía de la animadora.

A propósito de la próxima Gala del Festival de Viña, el profesional fue invitado al programa Zona de Estrellas, donde desclasificó un desconocido episodio que marcó la relación entre ambos en 2023.

Todo se remonta a los preparativos del desfile de ese año y cómo el profesional salió a auxiliar a la conductora, quien había sufrido una verdadera emergencia con el vestido que estaba preparando con otros diseñadores.

Según su relato, fue en la previa al inicio del certamen viñamarino de ese año que el profesional recibió a la comunicadora "un día antes, con Maxi Gallegos, gran amigo mío, que influyó en mi decisión", con el objetivo de resolver la emergencia.

"¿Tú sabes que Karen Doggenweiler llevó un vestido mío creo que en la gala pasada? (2023) Porque el vestido le estaban haciendo le quedó pésimo", reveló.

En ese sentido, aseguró que "le presté un vestido que era increíble", pero que, para su sorpresa la animadora de Viña 2025 no le devolvió la mano y no lo eligió "para hacerle un vestido este año".

Rubén Campos se fue contra Karen Doggenweiler

Allí, Rubén Campos endureció el tono y lanzó dardos contra Doggenweiler por este episodio: "Eso es lo que pasa con los rostros, que uno les presta, las atiende, les muestras... que sé yo, y después en los momentos que debieran estar no están".

Según dio a entender, esto se debió a que no alcanzó a un acuerdo económico para elaborar los trajes para ella, cuyo equipo habría ofertado una cantidad de dinero inferior a lo que él esparaba.

"El valor que me dieron para cada uno no paga las horas de trabajo, ni la tela, ni mi know how. Entonces yo dije que no. Es una falta de respeto a un diseñador de 40 años de trayectoria que le ofrezcan dos millones de pesos por un vestido", disparó.