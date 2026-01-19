Revelan polémico jurado sorpresa de Viña 2026 que desató ola de críticas: “Aroma a pifiadera” - Chilevisión

¿Quién es la invitada internacional que tendrá Viña 2026? Cecilia Gutiérrez develó en Primer Plano el misterio y puedes conoce acá al jurado secreto.

Este lunes en Primer Plano, la panelista Cecilia Gutiérrez reveló un exclusivo dato sobre el jurado de las competencias Internacional y Folclórica de la 65° versión del Festival de Viña que se realizará entre el 22 y el 27 de febrero.

Según la comunicadora, 4 personas serán escogidas por la productora Bizarro Live Entertainment, otras 4 por el canal de TV organizador, Mega, y 2 por Disney+. Pero además, habría un invitado internacional secreto.

¿Quién es el jurado sorpresa de Viña 2026?

El jurado sorpresa que sería parte de la próxima edición del Festival de Viña es Fátima Bosch, la actual Miss Universo.

La joven modelo mexicana vendría a Chile el próximo mes, según Gutiérrez.

Bosch participó en la 74° edición del certamen que se llevó a cabo en Tailandia el 21 de noviembre de 2025, en el cual la representante chilena Inna Moll fue una de las finalistas del Top 12.

Moll apoyó a la mexicana en una polémica previa al día de la coronación en la que se enfrentó al director del concurso. Además, a través de sus redes sociales la defendió de la críticas tras convertirse en ganadora.

"Disfruta esa corona, sé tú y demuestra la calidad de mujer que eres al mundo", escribió.

Las reacciones en redes sociales

Los usuarios de Instagram reaccionaron a la revelación del jurado sorpresa del Festival de Viña 2026 con duros comentarios que tuvieron decenas de likes.

"¿Por qué la Fátima? Con la Inna de jurado hubiéramos estado felices" y "aroma a pifiadera", opinaron.