 Revelan polémico jurado sorpresa de Viña 2026 que desató ola de críticas: “Aroma a pifiadera” - Chilevisión
Minuto a minuto
Punta de Parra, la localidad que el incendio devastó: Los testimonios que reconstruyen la tragedia Contraloría detectó que dos comunas de la RM entregaron licencias de conducir a personas privadas de libertad “Una imagen muy triste”: Perrito afectado por incendios en Lirquén conmovió a Contigo en la Mañana Solicitan evacuar cinco nuevos sectores de Penco por incendios forestales Se confirmó sangre humana: Nuevos hallazgos en el caso de Julia Chuñil
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
19/01/2026 11:31

“Aroma a pifiadera”: Revelan jurado sorpresa de Viña 2026 y a usuarios no les gustó nada

¿Quién es la invitada internacional que tendrá Viña 2026? Cecilia Gutiérrez develó en Primer Plano el misterio y puedes conoce acá al jurado secreto.

Publicado por CHV Noticias

Este lunes en Primer Plano, la panelista Cecilia Gutiérrez reveló un exclusivo dato sobre el jurado de las competencias Internacional y Folclórica de la 65° versión del Festival de Viña que se realizará entre el 22 y el 27 de febrero. 

Según la comunicadora, 4 personas serán escogidas por la productora Bizarro Live Entertainment, otras 4 por el canal de TV organizador, Mega, y 2 por Disney+. Pero además, habría un invitado internacional secreto.

¿Quién es el jurado sorpresa de Viña 2026? 

El jurado sorpresa que sería parte de la próxima edición del Festival de Viña es Fátima Bosch, la actual Miss Universo.

La joven modelo mexicana vendría a Chile el próximo mes, según Gutiérrez. 

Bosch participó en la 74° edición del certamen que se llevó a cabo en Tailandia el 21 de noviembre de 2025, en el cual la representante chilena Inna Moll fue una de las finalistas del Top 12. 

Moll apoyó a la mexicana en una polémica previa al día de la coronación en la que se enfrentó al director del concurso. Además, a través de sus redes sociales la defendió de la críticas tras convertirse en ganadora. 

"Disfruta esa corona, sé tú y demuestra la calidad de mujer que eres al mundo", escribió. 

Las reacciones en redes sociales

Los usuarios de Instagram reaccionaron a la revelación del jurado sorpresa del Festival de Viña 2026 con duros comentarios que tuvieron decenas de likes. 

"¿Por qué la Fátima? Con la Inna de jurado hubiéramos estado felices" y "aroma a pifiadera", opinaron. 

Publicidad

Destacamos

Noticias

Cómo donar para damnificados por incendios: Los datos de las organizaciones que reciben ayudas

Lo último

Lo más visto

Cómo donar para damnificados por incendios: Los datos de las organizaciones que reciben ayudas

Algunas organizaciones publicaron sus campañas para ayudar monetariamente a las víctimas de los incendios en Biobío y Ñuble.

19/01/2026

El mapa que muestra la magnitud de la tragedia por incendios forestales en el Biobío y Ñuble

La plataforma online permite identificar los focos activos de incendios para facilitar el trabajo de Bomberos y CONAF.

19/01/2026

“Aroma a pifiadera”: Revelan jurado sorpresa de Viña 2026 y a usuarios no les gustó nada

¿Quién es la invitada internacional que tendrá Viña 2026? Cecilia Gutiérrez develó en Primer Plano el misterio y puedes conoce acá al jurado secreto.

19/01/2026

Naya Fácil llenó camión con ayuda por incendios en el sur: “Quise ponerme la mano en el bolsillo”

La influencer sorprendió este domingo al gestionar una donación para los damnificados en la región del Biobío. "Cuando uno surge en la vida, hay que agradecer y ayudar a las otras personas", afirmó.

19/01/2026