“Remontada épica”: Coke Hevia impacta con cambio radical a 6 meses de implante capilar - Chilevisión

07/08/2025 10:46

“Remontada épica”: Coke Hevia impacta con cambio radical a 6 meses de implante capilar

"Era realmente indigno el intentar tapar algo que no era tapable", reconoció hace unos meses el periodista, por lo que decidió sumarse a la tendencia de hombres que se someten a este procedimiento.

El periodista deportivo Coke Hevia sorprendió al compartir un video donde dio a conocer los cambios en su apariencia luego de someterse a un implante capilar.

En el registro aparecen imágenes de cómo el comunicador se veía antes del procedimiento, y otras de cómo luce actualmente a seis meses de la intervención.

Este era yo sin pelo. Este era el peinado que me hacía. Miren cómo estoy seis meses después de mi implante capilar”, señaló el periodista, celebrando los resultados obtenidos.

Y es que Hevia se sumó a la creciente tendencia de hombres que padecen este problema, ya sea por alopecia u otra condición, por lo que dedicen entrar a pabellón para restaurar la cabellera.

En el primer adelanto, desde la clínica señalaron que “este resultado es a mitad de camino, en seis meses más estará el resultado definitivo de la primera cirugía de implante capilar”. “Sin duda, una de las remontadas más épicas de la historia…”, agregaron.

Coke Hevia: "Era indigno intentar tapar (la calvicie)"

En una conversación con The Clinic, el periodista explicó hace unos meses que “mucho pelo no tenía, entonces estamos viendo la posibilidad de rellenar todo en otra pasada. Pero la primera fue la raja. Voy a necesitar otra intervención para la parte”.

Además, agregó que “siempre he tenido el pelo demasiado fino, me empecé a quedar pelado muy chico. En algún momento alguien me daba el empujoncito y me operaba o me pelaba. Porque ya era realmente indigno el intentar tapar algo que no era tapable”, cerró.

