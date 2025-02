“Hay que ser...”: Reflotan la razón por la que Negro Piñera no tuvo hijos - Chilevisión

El músico falleció esta tarde y varios usuarios recordaron el momento en que desclasificó la razón que lo llevó a no tener descendientes.

Este viernes 28 de febrero se confirmó el fallecimiento de Miguel 'Negro' Piñera a los 70 años, tras complicaciones derivadas a su complejo cuadro de leucemia fulminante del que fue diagnosticado en 2024.

El estado del músico se agravó tras ofrecer una serie de conciertos en el sur del país, apenas unos días de su última aparición pública en la Gala del Festival de Viña 2025.

¿Por qué Negro Piñera no tuvo hijos?

Tras su deceso, varios usuarios se preguntaron por qué el menor de los Piñera nunca tuvo hijos. En ese contexto es que reflotaron sus antiguas declaraciones en el programa Al Piano con Lucho.

En esa oportunidad, el fallecido cantante recordó las múltiples relaciones que tuvo en el transcurso de su vida.

"Yo me he casado muchas veces. Matrimonios místicos tengo ocho, y matrimonios oficiales, matrimonios donde firmé, tengo cuatro. Lo que pasa es que yo creo en el amor", comenzó recordando.

Tras ser consultado por Luis Jara, Miguel Piñera desclasificó que la razón por la que se operó para no tener hijos era su estilo de vida y las dificultades para compatibilizarlo con la paternidad.

"Yo me operé muy joven, porque me di cuenta de que mi vida iba a ser un poquito de mucho rock and roll, mucho viaje, muchos escenarios y para ser padre hay que ser reponsable", relató.

En ese sentido, añadió que era una decisión que "asumí de muy joven". "No iba a poder ser un padre responsable, como corresponde, por eso nunca tuve hijos y me operé".

"Soy desordenado, porque me gusta viajar mucho, no tengo horarios, soy un hombre que vive, sobre todo, de noche, bohemio, pero viajo en cualquier momento, he recorrido...", cerró.