 Recuperación “casi milagrosa”: Angelo Pierattini podría ser enviado a su casa próximamente tras accidente - Chilevisión
Minuto a minuto
VIDEO | Fatal choque entre bus de pasajeros y un auto cerca del aeropuerto de Santiago: Hay un fallecido Coordinaron vía Instagram: Revelan planificación de detenidos en golpiza y posterior muerte de joven en Talcahuano Minsal emite Alerta Alimentaria por toxina en leche para niños: Estos son los lotes denunciados VIDEO | Emotivo último adiós a Cristóbal Miranda: Familia y amigos exigieron justicia Una de las víctimas es Amparo Noguera: Así operaba banda que estafó a cuatro personas en cerca de $900 millones
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
07/01/2026 11:25

Recuperación “casi milagrosa”: Angelo Pierattini podría ser enviado a su casa próximamente tras accidente

El músico tuvo un accidente automovilístico que lo dejó en coma inducido en vísperas de Año Nuevo. Su recuperación avanza rápida y favorablemente.

Publicado por CHV Noticias

Este miércoles, Begoña Olavarría actualizó nuevamente el estado de salud del músico Angelo Pierattini y reveló que el artista ha tenido una positiva mejora.

El músico tuvo un accidente vehicular el pasado 29 de diciembre que lo mantuvo en coma inducido y ha logrado grandes avances que los médicos catalogan como “milagroso”.

¿Cómo se encuentra Angelo Pierattini? 

"Angelo va como avión", comenzó diciendo la esposa de Pierattini, Begoña Olavarría en su cuenta de Instagram: "Se encuentra ansioso por recuperar fuerzas y salir pronto, pero muy agradecido del equipo médico que lo ha tratado de maravillas", agregó.

En esa misma línea, explicó que "por ahora, no está autorizado para recibir visitas ni usar redes sociales, pero si sigue avanzando a este ritmo, muy pronto podremos compartir directamente su experiencia".

Actualmente, el músico recibe terapia de kinesiología, terapia ocupacional y fonoaudiología, además de sesiones con un neurólogo, psicólogo y un amplio equipo de especialistas, lo que le ha permitido avanzar en su recuperación.

"Los médicos destacan que su recuperación ha sido sorprendente, casi milagrosa, con una velocidad inesperada, y que probablemente es gracias a que lleva una vida muy sana y su fuerza interna", explicó Olavarría.

Por otra parte, la cónyuge de Pierattini reveló que "le he compartido audios y mensajes, y se ha sentido motivado a mandar algunos él también. La idea no es bombardearlo de información e ir pasito a pasito".

La última etapa en la recuperación del artista consiste en el traspaso desde la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) a una tercera sala de recuperación. Una vez logrado eso, podrá irse a su casa: "Creemos no faltará tanto para eso".

"Con 'irse para la casa más adelante' no significa retomar la vida normal al tiro, sino que podría continuar su recuperación en casa, en reposo, tranquilo ¡Asistir a terapias, exámenes y monitoreas cuando corresponda, etcétera ¡Lo que sería la r...!", cerró.

Revisa las publicaciones de Instagram:

Publicidad

Destacamos

Noticias

Bono de protección para dueñas de casa 2026: Revisa acá si lo obtienes sin postular

Lo último

Lo más visto

Una de las víctimas es Amparo Noguera: Así operaba banda que estafó a cuatro personas en cerca de $900 millones

Los delincuentes llamaban desde la cárcel y se hacían pasar por ejecutivos bancarios. Luego el delito lo completaba otro antisocial que era un falso PDI.

07/01/2026

Sigue la tensión: Guardia Costera de EEUU incauta dos buques petroleros de “flota fantasma”

La acción permitió detener a los buques Sophia y Bella 1, embarcaciones correspondientes a la denominada "flota fantasma".

07/01/2026

Con vida y en buenas condiciones fueron encontrados los polluelos lanzados al vacío: Video generó indignación en Maitencillo

El video tuvo tanta repercusión que las autoridades se manifestaron al respecto y tras la denuncia el SAG encontró a los animales.

07/01/2026

Hombre fue baleado por delincuentes al interior de su hogar en Peñalolén tras resistirse a robo: Está en riesgo vital

En el inmueble estaban los dos hijos de la víctima de 14 y 16 años. Ellos no tienen lesiones.

07/01/2026