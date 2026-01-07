Recuperación “casi milagrosa”: Angelo Pierattini podría ser enviado a su casa próximamente tras accidente - Chilevisión

El músico tuvo un accidente automovilístico que lo dejó en coma inducido en vísperas de Año Nuevo. Su recuperación avanza rápida y favorablemente.

Este miércoles, Begoña Olavarría actualizó nuevamente el estado de salud del músico Angelo Pierattini y reveló que el artista ha tenido una positiva mejora.

El músico tuvo un accidente vehicular el pasado 29 de diciembre que lo mantuvo en coma inducido y ha logrado grandes avances que los médicos catalogan como “milagroso”.

¿Cómo se encuentra Angelo Pierattini?

"Angelo va como avión", comenzó diciendo la esposa de Pierattini, Begoña Olavarría en su cuenta de Instagram: "Se encuentra ansioso por recuperar fuerzas y salir pronto, pero muy agradecido del equipo médico que lo ha tratado de maravillas", agregó.

En esa misma línea, explicó que "por ahora, no está autorizado para recibir visitas ni usar redes sociales, pero si sigue avanzando a este ritmo, muy pronto podremos compartir directamente su experiencia".

Actualmente, el músico recibe terapia de kinesiología, terapia ocupacional y fonoaudiología, además de sesiones con un neurólogo, psicólogo y un amplio equipo de especialistas, lo que le ha permitido avanzar en su recuperación.

"Los médicos destacan que su recuperación ha sido sorprendente, casi milagrosa, con una velocidad inesperada, y que probablemente es gracias a que lleva una vida muy sana y su fuerza interna", explicó Olavarría.

Por otra parte, la cónyuge de Pierattini reveló que "le he compartido audios y mensajes, y se ha sentido motivado a mandar algunos él también. La idea no es bombardearlo de información e ir pasito a pasito".

La última etapa en la recuperación del artista consiste en el traspaso desde la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) a una tercera sala de recuperación. Una vez logrado eso, podrá irse a su casa: "Creemos no faltará tanto para eso".

"Con 'irse para la casa más adelante' no significa retomar la vida normal al tiro, sino que podría continuar su recuperación en casa, en reposo, tranquilo ¡Asistir a terapias, exámenes y monitoreas cuando corresponda, etcétera ¡Lo que sería la r...!", cerró.

Revisa las publicaciones de Instagram: