 Reportan “gran avance” de Angelo Pierattini tras coma inducido: Esposa publicó emotivo mensaje - Chilevisión
Minuto a minuto
Ministra Aguilera sale al paso de críticas por cirugía a su madre: “Descarto algún tipo de privilegio” Corte de Apelaciones acoge querella de capítulos presentada contra exfiscal Manuel Guerra Impacto por ataque con botella a conserje de edificio: Video muestra violenta agresión en Santiago Vecinos de Villa Panamericana denuncian piques en exaeródromo de Cerrillos “Se apegaron estrictamente...”: Hospital del Salvador responde a polémica cirugía a madre de ministra Aguilera
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
02/01/2026 19:02

Reportan “gran avance” de Angelo Pierattini tras coma inducido: Esposa publicó emotivo mensaje

El músico chileno evoluciona favorablemente tras el accidente automovilístico que sufrió el pasado lunes. "Deseo estar a su lado cuando despierte", afirmó la pareja del artista.

Publicado por CHV Noticias

Begoña Olavarría, esposa de Angelo Pierattini, entregó nuevos detalles sobre el estado de salud del músico después de sufrir un grave accidente automovilístico.

El pasado lunes, Pierattini fue colisionado por otro vehículo cuando manejaba por la ruta 68, siendo sometido a un coma inducido debido a la gravedad de las heridas.

A través de Instagram, la pareja del artista nacional ha mantenido actualizados a sus fanáticos con distintos reportes.

Esposa de Angelo Pierattini entrega esperanzador reporte

Durante el jueves 1 de enero, Begoña informó de la positiva evolución de Angelo Pierattini. "Seguimos esperando su despertar, pero hoy gran avance: Respiración autónoma, ya no con ventilador mecánico", señaló.

Este viernes, mediante la clásica bandeja de preguntas, la mujer respondió las principales dudas de los seguidores del exvocalista de Weichafe. "¿Qué es lo que más te preocupa en este momento?", fue la primera pregunta.

Al respecto, ella respondió: "Más que preocupación, es el deseo de estar a su lado cuando despierte. Quiero estar ahí para orientarlo, tranquilizarlo y que sepa que todo está y estará bien".

También fue consultada sobre las secuelas que tendrá el músico, según información del doctor a cargo.

"Puede tomar hasta 6 meses para determinar con claridad las secuelas de un traumatismo cerebral. Requerirá un proceso de rehabilitación, de seguimiento y control médico constante", afirmó.

"En lo personal, estoy confiada en que se recuperará completamente porque Angelo es un brígido y la lesión se atendió muy rápidamente", agregó.

"¿Se pudo detener al responsable del accidente?", preguntó otro usuario, y la esposa del artista confirmó que "sí", aunque desconoció el estado actual del conductor que colisionó a Pierattini.

"En el momento del rescate sí fue retenido, identificado y sometido a todos los exámenes de rigor", complementó.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Feriados 2026 en Chile: Revisa el calendario completo y cuáles serán irrenunciables

Lo último

Lo más visto

¿Quién es la pareja de Mariana di Girolamo? Actriz anunció que está embarazada de su primer hijo

La actriz desató una ola de reacciones en redes sociales tras el anuncio en Año Nuevo. Dentro de los comentarios se encuentra el de su pareja, el músico Sebastián Román.

02/01/2026

Luna del Lobo 2026: Cuándo ver en Chile la primera luna llena del año y por qué será una superluna

Se trata del fenómeno llamado Luna del Lobo, la que podrás disfrutar desde el territorio nacional y otras partes del mundo y destacará por su color y tamaño.

02/01/2026

VIDEO | Captan momento exacto en que auto choca a carabinero en moto: Conductor iba ebrio

Una cámara de seguridad captó el momento exacto en que un conductor de un automóvil impactó de lleno a un carabinero en una motocicleta en Providencia.

02/01/2026

Recibieron juntos el 2026: María Gracia Omegna desata rumores de romance con conocido actor

A través de redes sociales, la actriz sorprendió con registros junto a un colega durante la noche de Año Nuevo. Se trataría de su nueva relación tras el quiebre con Gabriel Urzúa.

02/01/2026