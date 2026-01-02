Reportan “gran avance” de Angelo Pierattini tras coma inducido: Esposa publicó emotivo mensaje - Chilevisión

El músico chileno evoluciona favorablemente tras el accidente automovilístico que sufrió el pasado lunes. "Deseo estar a su lado cuando despierte", afirmó la pareja del artista.

Begoña Olavarría, esposa de Angelo Pierattini, entregó nuevos detalles sobre el estado de salud del músico después de sufrir un grave accidente automovilístico.

El pasado lunes, Pierattini fue colisionado por otro vehículo cuando manejaba por la ruta 68, siendo sometido a un coma inducido debido a la gravedad de las heridas.

A través de Instagram, la pareja del artista nacional ha mantenido actualizados a sus fanáticos con distintos reportes.

Esposa de Angelo Pierattini entrega esperanzador reporte

Durante el jueves 1 de enero, Begoña informó de la positiva evolución de Angelo Pierattini. "Seguimos esperando su despertar, pero hoy gran avance: Respiración autónoma, ya no con ventilador mecánico", señaló.

Este viernes, mediante la clásica bandeja de preguntas, la mujer respondió las principales dudas de los seguidores del exvocalista de Weichafe. "¿Qué es lo que más te preocupa en este momento?", fue la primera pregunta.

Al respecto, ella respondió: "Más que preocupación, es el deseo de estar a su lado cuando despierte. Quiero estar ahí para orientarlo, tranquilizarlo y que sepa que todo está y estará bien".

También fue consultada sobre las secuelas que tendrá el músico, según información del doctor a cargo.

"Puede tomar hasta 6 meses para determinar con claridad las secuelas de un traumatismo cerebral. Requerirá un proceso de rehabilitación, de seguimiento y control médico constante", afirmó.

"En lo personal, estoy confiada en que se recuperará completamente porque Angelo es un brígido y la lesión se atendió muy rápidamente", agregó.

"¿Se pudo detener al responsable del accidente?", preguntó otro usuario, y la esposa del artista confirmó que "sí", aunque desconoció el estado actual del conductor que colisionó a Pierattini.

"En el momento del rescate sí fue retenido, identificado y sometido a todos los exámenes de rigor", complementó.