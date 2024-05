Actriz chilena confesó que quiso dejar de actuar tras recordada teleserie: “Fue intenso” - Chilevisión

En su cuenta de Instagram, la intérprete de 44 años actualmente publicó una antigua foto de su personaje, Leontina Aguirre, con una actual imagen de ella.

La recordada actriz nacional Bárbara Ruiz-Tagle dio a conocer que pensó en dejar la actuación tras su participación en la teleserie nocturna El Señor de la Querencia.

En su cuenta de Instagram, la intérprete de 44 años actualmente publicó una antigua foto de su personaje, Leontina Aguirre, con una actual imagen de ella.

"Me estaba sacando el maquillaje y conchalevale, vi a Leontina", comenzó en la descripción de la publicación.

"Me acordé del personaje más difícil que me ha tocado hacer en la televisión. Tenía 27 años y el impacto a nivel emocional fue tan intenso que quise dejar la actuación, después se me pasó...", continuó.

Finalmente, aseguró que pese a su experencia en la producción nacional de 2008, recuerda a su personaje "con amor y agradecimiento".

Actualmente, la intérprete sigue actuando, pero está dedicada al teatro. Es directora teatral y dramaterapeuta, como se define en sus redes sociales, además de que está estudiando la carrera de psicología.