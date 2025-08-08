 “Quedé en shock”: Josefina Montané vivió “terrorífica” experiencia con mujer que suplantó su identidad - Chilevisión
08/08/2025 13:34

“Quedé en shock”: Josefina Montané contó “terrorífica” experiencia con mujer que suplantó su identidad

La actriz reveló haber sido víctima en dos ocasiones del delito de suplantación, momentos en los que estafaron a gente con dinero y establecieron relaciones amorosas bajo su identidad.

Publicado por CHV Noticias

La actriz Josefina Montané entregó detalles de una pesadilla que vivió cuando una mujer suplantó su identidad en una situación que incluyó solicitudes de dinero, relaciones amorosas y vínculos con un futbolista que no conocía

Montané contó que, tras conocer a la responsable, dejó una constancia y la bloqueó en todas las redes sociales: “Era heavy… hablaba con cinco a la vez”, señaló en el podcast Más Que Titulares. 

La pesadilla de Pin Montané por suplantación de identidad

Los hechos se remontan principalmente al año 2013, cuando la actriz se hizo reconocida por su papel en la teleserie Soltera Otra Vez. 

En aquella época, algunos medios de comunicación la vincularon amorosamente con el exfutbolista de Universidad de Chile, Rodrigo Barrera, aunque ella no lo conocía. 

Al respecto, recordó un encuentro que tuvo con él en su antiguo canal: “Llego a la oficina y estaba este futbolista con el que supuestamente pinchábamos, y yo como: Hola, ¿quién eres?". 
 
Me contó que tenía fotos de mi hija, dibujos de mi hija, la dirección de mis papás, sabía dónde vivía… Ahí me dijo que me estaban suplantando y que debía denunciarlo a la PDI”, explicó la actriz. 

En pandemia volvieron a suplantar su identidad.

Aquella vez en 2013 no habría sido la única vez en que Montané fue víctima del delito de suplantación.
Según lo contado por ella misma, en pandemia sufrió otra suplantación de identidad en la que la persona que estaba detrás llegó a pedir dinero en su nombre.
 
La actriz reconoce que fue un momento “terrorífico”.
Me di cuenta de lo vulnerable que uno puede ser y que cualquiera puede inventar una vida completa usando tu nombre", zanjó.
