Pin Montané reveló importante deseo junto a Pedro Campos: “Me dan ganas de...” - Chilevisión

La actriz confesó que le parece gracioso las hipótesis que nacen en las redes sociales sobre su romance con Pedro Campos y las supuestas rupturas que han tenido, según sus seguidores.

La actriz Josefina Montané abrió su corazón y detalló cómo ha sido su relación con Pedro Campos, la cual se habría dado luego de que la pareja participara junta en una teleserie.

Asimismo, comentó cómo se toma los constantes rumores en las redes sociales respecto a su romance y las supuestas separaciones que tienen si no publican fotografías juntos.

Así nació el amor entre Pin Montané y Pedro Campos

En conversación con La Cuarta, la actriz confesó que se enamoró, aunque "no sé si influyó el que hayamos sido pareja para Amar Profundo", indicó recordando la teleserie en que trabajaron juntos.

Sin embargo, dice que fue algo completamente normal. "Fue como en cualquier trabajo que te enamoras de una compañera, o en un café que te enamoras de una persona", aseguró.

"Estoy feliz...Yo no sé por qué inventan cosas", comentó Montané sobre el hijo de Cristián Campos y Claudia Di Girolamo.

Respecto a un supuesto quiebre, Josefina concluyó que estos rumores se habría dado "porque, quizá, no subíamos cosas a Instagram. Pero nunca estuvimos distanciados. Es raro. Si yo no subo nada a Instagram de mis hijas, ¿ya no tengo hijas?", señaló.

En este sentido, pidió no asumir cosas solo por lo que ocurre en sus redes sociales. "Instagram no es mi vida… No me molesta que se especule de eso (...) ¿Si puede afectar a la pareja así como 'si el ruido suena es porque piedras trae'? Jajaja. No, no, no. Me dan risa las conclusiones que sacan. Lo veo tan lejano a mi realidad. Sé lo que está pasando en mi vida", reflexionó.

Por otra parte, se le consultó sobre los futuros planes que tendrían como pareja, a lo que la actriz confesó: "Me dan ganas de tener un bebé más… Pero no sé, nunca se sabe".