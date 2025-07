¿Qué fue de Francisco Huaiquipán? El exfutbolista reapareció con irreconocible imagen a sus 46 años - Chilevisión

El ex chico reality y recordado futbolista sorprendió hace unos día tras participar en un campeonato de fútbol amateur en la región de O'Higgins.

La historia del exfutbolista Francisco Huaiquipán ha sido de altos y bajos. Comenzó su carrera deportiva en 1996, formando parte de clubes como Magallanes, Provincial Osorno, Colo Colo, Everton y Santiago Morning, entre otros.

Sin embargo, su gran explosión mediática ocurrió en 2012, cuando incursionó en el mundo de los realities shows y se convirtió en una de las figuras más polémicas de Mundos Opuestos.

Huaiquipán destacó en las competencias y será recordado por sus fuertes discusiones con algunos participantes, entre ellos Juan "Chispa" Lacassie, con quien casi se fue a los golpes.

El retirado futbolista abandonó el programa por una lesión. No obstante, esa no fue su única experiencia en este tipo de formatos. Ese mismo año se integró a Amazonas (Chilevisión) y en 2016 formó parte de ¿Volverías con tu ex? (Mega), donde ingresó junto a su exesposa Mitzi Bustos.

Francisco Huaiquipán y su paso por la cárcel

En septiembre de 2021, Huaiquipán hizo noticia tras ser detenido por intentar ingresar drogas al centro penitenciario Colina 1.

El exjugador de Colo Colo fue formalizado y quedó con la medida cautelar de prisión preventiva. Sin embargo, tiempo después, esta orden fue revisada y quedó bajo arresto domiciliario total y arraigo nacional.

Finalmente, en 2022 fue condenado a tres años de libertad vigilada, sentencia que recibió luego de aceptar todos los cargos en su contra.

La impactante reaparición de Huaiquipán

Francisco Huaiquipán volvió a generar revuelo en la prensa nacional, esta vez por su actual look tras reaparecer públicamente en un partido de fútbol amateur.

La imagen, compartida por la cuenta de Instagram @sextafutbol, muestra al exdeportista de 46 años con una frondosa barba blanca que contrasta con su cabello negro.

La fotografía fue captada durante un duelo del 11° Torneo Regional de Clubes, donde defendió la camiseta del CEA Martínez de San Francisco de Mostazal.

Así luce Francisco Huaiquipán en la actualidad:

@Sextafutbol