 “Bailando en ropa interior...”: Denunciante de Maripán expuso chats y respondió a Natalia Casas - Chilevisión
06/09/2025 11:57

“Bailando en ropa interior...”: Denunciante de Maripán expuso chats y respondió a Natalia Casas

"No voy a admitir que se digan mentiras sobre mí (...) La información que entrega es falsa", aseguró Saray Mercado, quien hizo una extensa publicación donde desmiente todas las acusaciones de Natalia Casas Cordero.

Publicado por CHV Noticias

Saray Mercado, denunciante de Guillermo Maripán y conocida en redes sociales como "Saray Silva", arremetió contra Natalia Casas Cordero este viernes, luego de que la mujer la acusara de no tener pruebas contra el deportista sobre la divulgación de fotografías íntimas.

Además, Casas Cordero aseguró a través de su página "Maldita Farándula" que esta denuncia corresponde a un intento de Carmen Tuitera por "hostigar" a Maripán "dentro de su campaña de desprestigio".

¿Qué dijo Saray Mercado?

Natalia asegura que la relación entre Maripán y Mercado no tenía "mayor trascendencia"; sin embargo, la joven expuso presuntas conversaciones de WhatsApp con el futbolista, donde habría realizado una serie de promesas: "Fíate porque te haré la mujer más feliz del mundo. Mi esposa, mi familia, todo. Dios, qué guapos saldrán nuestros hijos".

Por otro lado, Natalia Casas mencionó que la familia de Saray la presionó para eliminar su perfil en una plataforma de venta de contenido para adultos y Guillermo la habría ayudado "de buena fe"; sin embargo, los chats muestran lo opuesto.

"No estoy dispuesto a que seas mi novia y salgan todos estos videos y fotos tuyas y yo tener que exponerme a eso (...) que todo el mundo te vea así, bailando en ropa interior, con cara sexy y mostrando tu cuerpo", señalan las conversaciones.

En esa misma línea, Guillermo habría señalado: "Hablé con mi hermana y me dio una idea. Que cierres todas tus redes sociales y desaparezcas por bastante tiempo, que te hagas una cuenta privada y que lo nuestro no lo expongamos tanto si es oficial".

Finalmente, Saray aseguró que Maripán le fue infiel y concluyó: "En ningún momento Carmen Tuitera me contactó. Ella solo me ha apoyado, escuchado y dado fuerza (...) No voy a admitir que se digan mentiras sobre mí (...) La información que entrega es falsa".

Revisa la publicación de Instagram:

Quiénes actúan en las sombras de las redes: Así operan los grupos detrás del "hate" político

