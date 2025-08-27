“A cambio de $300 millones de pesos…”: Guillermo Maripán recibe grave acusación de joven española y él respondió - Chilevisión

La mujer aseguró que tuvo una relación amorosa con el futbolista y en la cual vivió episodios que afectaron su estabilidad física, psicológica, emocional, digital y hasta económica.

Un nuevo problema judicial enfrenta Guillermo Maripán, defensor de la Selección Chilena, quien fue acusado de la divulgación de imágenes íntimas de aparentemente una expareja.

La española Saray Mercado Zamora y a través de sus redes sociales, publicó un mensaje donde afirmó que interpuso una denuncia formal ante las autoridades españolas en contra del zaguero formado en Universidad Católica.

La mujer aseguró que tuvo una relación amorosa con el futbolista y en ella vivió episodios que afectaron su estabilidad física, psicológica, emocional, digital y hasta económica.

"Después de ello, han surgido cuentas anónimas que han difundido material íntimo sin mi autorización y que me han hostigado. Confío en el proceso de investigación y en que se adopten las medidas necesarias para garantizar mi seguridad", indicó.

Por último, Mercado descartó que su acusación esté influenciada por la también denunciante de Maripán, Carmen Tuitera.

Guillermo Maripán respondió a través de un comunicado

También a través de sus redes sociales, Maripán emitió un comunico donde negó todas las acusaciones.

"Frente a esta nueva acción judicial supuestamente interpuesta, niego tajantemente todos y cada uno de los hechos que pretende fundamentarla, por carecer absolutamente de veracidad", parte el escrito.

"Rechazo categóricamente este tipo de prácticas, que constituyen un abuso del sistema judicial y una forma ilegítima de presión, reafirmando mi compromiso con la transparencia y con el esclarecimiento de la verdad por las vías legales correspondientes", agregó.

Además, el actual jugador del Torino volvió a arremeter contra Carmen Tuitera, a quien acusó estar dispuesta a retirar su demanda a cambio de un millonario pago.

"Es un hecho indesmentible que la querella presentada por Carmen Castillo estuvo dispuesta a ser retirada únicamente a cambio del pago de una suma millonaria que supera los 300 millones de pesos", manifestó.