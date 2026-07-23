Pusieron un centro de rehabilitación: Ernesto Belloni es acusado de arriendo irregular y vecinos lanzan graves acusaciones

“Desgraciadamente, lo di por hecho y entonces arrendé”, admitió Belloni, quien aseguró que ya comenzó las gestiones para que desalojen el lugar.

Ernesto Belloni enfrenta una nueva polémica, luego de que este jueves fuese acusado de haber arrendado una parcela en Lampa a un centro de rehabilitación.

La situación va contra el reglamento, puesto que el terreno está dentro de un condominio que no puede ser utilizado para fines comerciales.





Ernesto Belloni enfrenta problemas por irregularidad en arriendo de parcela

En el último capítulo de Plan Perfecto, los vecinos del humorista expusieron que esta situación trajo problemas en su diario vivir.

En el terreno habría entre 20 y 30 personas viviendo y se habrían construido habitaciones: “Si tú me preguntas, esto no funciona como centro de rehabilitación; estamos teniendo, yo creo, una bomba de tiempo”, detalló un vecino.

En esa misma línea, agregó: “De repente se escapan, se van para todas partes, andan deambulando en la noche en las casas”.

Asimismo, comentaron: “Las personas ya no quieren salir al condominio (…) Yo he visto varias veces que se saltan el portón de acceso”.

Los residentes manifiestan que el comité tuvo problemas para mantener una comunicación fluida y óptima con Belloni.

Al respecto, el humorista explicó: “Mandé un WhatsApp a la oficina administradora para saber si me podían mandar el reglamento del condominio”.

“Yo nunca recibí de vuelta la respuesta, entonces desgraciadamente lo di por hecho y entonces arrendé”, admitió.

Los vecinos incluso argumentan que hubo una persona que habitaba en el centro de rehabilitación, la cual escapó y habría sido encontrada al interior de la casa de uno de los residentes.

Por su parte, el monitor del recinto manifiesta que quienes están internados solo salen cuando él lo permite, a botar la basura o abrir el portón en el caso de los líderes.

“Empezamos a hacer los trámites para que dejaran la casa”, manifestó Belloni.

Sin embargo, “me decía que no tenían plata para irse, que era lo lógico; entonces di las instrucciones yo de que se les devolviera toda la plata que habían pagado para que pudieran arrendar en otra parte y que no les cobraran arriendo mientras no estuvieran ahí.

Finalmente, el humorista fue cursado con dos multas cuyo monto total actual ascendería a $8 millones de pesos, los cuales no habrían sido pagados.

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