Marlen Olivari destapó “rivalidad” entre Ernesto Belloni y querido comediante: “Siempre ha sido más exitoso”

La exmodelo salió nuevamente en defensa de Ernesto Belloni, a raíz de la polémica acusación de Paty Cofré en La Divina Comida. Además, reveló un desconocido antecedente que divide a dos grandes humoristas del país.

Marlen Olivari reiteró su defensa a Ernesto Belloni tras las polémicas declaraciones de Paty Cofré en La Divina Comida, donde aseguró que el humorista le habría dado “un charchazo” en la cara.

“He sido la mujer que más ha trabajado con Ernesto y soy la más indicada para contar si han pasado cosas”, planteó la exmodelo en el programa Zona de Estrellas. “Puede ser que sucedan chascarros divertidos, pero agresiones nunca”, indicó sobre los sketches liderados por Belloni.

“Paty Cofré es una de las mujeres más queridas del país. La valoramos y admiramos su trayectoria (…) pero sus declaraciones fueron súper desafortunadas“, agregó.

En ese sentido, Olivari reveló que el hombre detrás de Che Copete sigue “súper afectado” por los dichos de Cofré. “Lo correcto sería que él conversara con Paty y aclararan esto”, dijo en la conversación.





Marlen Olivari destapó desconocida “rivalidad” en la comedia

En el mismo espacio, la excandidata a alcaldesa de Viña del Mar precisó que “no está poniendo en duda” las afirmaciones de Paty Cofré. Sin embargo, le parece “extraño” que Belloni tuviese un comportamiento de este tipo.

“Como conozco a Ernesto, me parecería extraño que agrediera a alguien; no me lo imagino para nada, menos a una señora como Paty Cofré“, continuó diciendo.

Fue en medio de esta entrevista que Adriana Barrientos, panelista del programa, le consultó a Marlen sobre una supuesta rivalidad de Belloni con Mauricio Flores , histórico compañero de espectáculo de Paty Cofré.

“Ese es un tema bien importante que estás tocando, porque la rivalidad de Mauricio hacia Ernesto viene desde la época en que nosotros teníamos nuestra carpa-espectáculo en el estero Marga Marga y al lado estaba la de Mauricio Flores”, relató.

En esa misma línea, señaló que “nosotros teníamos 2.500 personas sentadas y él tenía 4. Entonces, sí (lo confirmo)”.

“Ernesto siempre ha sido más exitoso que Mauricio, le guste o no a la gente. Me acuerdo de la época en que nosotros teníamos lleno y ellos no, entonces esa cuestión entre comediantes les produce cierta pica, qué se yo”, cerró.