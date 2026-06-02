Marlen Olivarí defendió a Ernesto Belloni tras acusación de Paty Cofré: “Es un tremendo ser humano”

La compañera del hombre detrás de Che Copete rompió el silencio tras los dichos de Cofré en La Divina Comida. “Lo conozco hace 30 años, es mi amigo y partner de trabajo”, dijo sobre su vínculo con Belloni.

Marlén Olivarí salió en defensa de Ernesto Belloni en medio de la polémica tras la acusación de Paty Cofré en La Divina Comida.

Recordemos que, en el primer capítulo de la nueva temporada del estelar de Chilevisión, Cofré aseguró que Belloni la habría agredido en un sketch. “Viene y me manda un charchazo aquí en la cara (…) Yo lo miro y le digo ‘¿qué te pasó? Me pegaste'”, relató la comediante.

El hecho ha generado impacto en el mundo del espectáculo, donde algunos comediantes y figuras cercanas a los involucrados han manifestado sobre lo ocurrido. La última en hablar fue Olivarí, quien respaldó al hombre detrás de Che Copete.





La defensa de Marlen Olivarí a Ernesto Belloni

Durante el programa Que te lo digo, la periodista Fanny Mazuela tomó contacto con la modelo que hasta el día de hoy sigue trabajando con Ernesto Belloni.

“Cada vez que vamos a debutar con un nuevo espectáculo con Ernesto, como ahora con ‘Marlenissima’, surge una grave acusación hacia él”, dijo Marlen en un mensaje leído al aire por Mazuela.

“Lo conozco hace 30 años, es mi amigo y partner de trabajar, y jamás agrediría a una mujer, a una persona. Es un tremendo ser humano ”, afirmó después.

En ese sentido, la showoman atribuyó la denuncia de Cofré a una supuesta “confusión”. “Yo adoro a Paty, pero se le vio muy confundida en su relato. Y es bastante probable que haya estado libreteada. Y no soy la única que lo piensa”, remató.

Cabe recordar que, luego de la controversia, Ernesto Belloni rompió el silencio en Chile Podcast TV y negó entre lágrimas la acusación de su excompañera.

“Juro por mi vida que jamás he golpeado a una mujer y ante Dios lo juro. Jamás he tocado a una mujer, para que todos ustedes sepan. Esto fue un invento que lo lamento de corazón, pero lo vamos a esclarecer, y por ahora no molestemos más a la Paty”, dijo Belloni en esa oportunidad.

En el mismo programa de farándula, aseguraron que el comediante podría llevar este hecho a tribunales con el objetivo de que la exvedette le pida “disculpas públicas”.