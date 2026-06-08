“No tenía buen trato”: Sandy Boquita sabía sobre presunta golpiza de Ernesto Belloni a Paty Cofré y desclasificó detalles

“A lo mejor se le fue la mano o algo, pero yo creo que no corresponde”, comentó Sandy quien respaldó a Paty Cofré.

Sandy Boquita se sinceró sobre el conflicto entre Ernesto Belloni y Paty Cofré y admitió que la humorista le había contado sobre la presunta golpiza que habría sufrido.

Además, Boquita desclasificó detalles inéditos respecto de la relación laboral que mantenían ambos a principios de los 2000.





¿Qué dijo Sandy Boquita?

En el último capítulo de “Hora de Innovar”, Sandy señaló: “Paty es lo máximo, yo sabía lo que había pasado, ella me lo había contado. Si ella lo está diciendo ahora, es porque así fue”.

En esa misma línea, agregó: “Con Belloni no tenía buen trato, ella me lo contó en su momento (…) Ella creía que había un poquito de diferencias también y que, bueno, con Belloni no tenía buen trato”.

Respecto de la presunta golpiza, Sandy comentó: “No sé si habrá sido sin querer; es que no lo quiero justificar porque yo creo que igual sin querer tampoco uno, generalmente en los sketch, muchas veces hay tipo cachetazo”.

“Pero claro, si a lo mejor tenía un poquito de recelo o algo, a lo mejor se le fue la mano o algo, pero yo creo que no corresponde; además, es una señora grande que puede ser la mamá de cualquiera de nosotros”, comentó la empresaria.

Finalmente, Sandy concluyó: “Yo creo que Paty es una persona muy inteligente, más inteligente de lo que la mayoría cree o ve en cámara, porque en cámara es un personaje y no se va a dejar influenciar”.