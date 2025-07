Pedro Pascal consiguió segunda nominación al Emmy por The Last of Us - Chilevisión

El chileno competirá con Gary Oldman, Adam Scott, Sterling K. Brown y Noah WyleMejor en la categoría de Mejor Actor Principal en una Serie Dramática.

Pedro Pascal consiguió una nueva nominación a los Premios Emmy, por su destacada actuación en la segunda temporada de The Last of Us.

El actor chileno fue nominadco cmo Mejor Actor Principal en una Serie Dramática por su papel de Joel Miller, al igual que en 2023 en el estreno de la serie.

Pascal competirá por el galardón que destaca lo mejor de la televisión con Gary Oldman (Slow Horses), Adam Scott (Severance), Sterling K. Brown (Paradise) y Noah Wyle (The Pitt).

La serie de HBO Max fue una de las más nominadas en los Emmy este año con un total de 17 menciones.

Además de la de Pedro Pascal destacan las categorías de Mejor Serie Dramática y Mejor Actriz Principal para Bella Ramsey en el rol de Ellie.

¿Cuándo y dónde son los Emmy?

La ceremonia de los Premios Emmy se realizará el próximo 14 de septiembre en el Peacock Theater de Los Ángeles, Estados Unidos, a partir de las 20:00 de Chile.