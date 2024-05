Pato Sotomayor devastado por muerte de su mamá: “Era mi mejor amiga, mi socia, mi compañera” - Chilevisión

El periodista se mostró afectado y conmovido con el deceso de su progenitora, despidiéndola con una sentidas palabras tras una larga lucha que la mujer tuvo contra el cáncer.

En la noche del martes, el periodista Pato Sotomayor confirmó el lamentable deceso de su madre, Estrella Gershanik, la que tuvo una prolongaba batalla contra el cáncer.

El comunicador lo informó en su cuenta de Instagram, destacando el gran lamento y pena que atraviesa con la partida de su progenitora.

"He pensado mucho qué decir, qué escribir y si seré capaz de hacerlo o no. Yo creo que no seré capaz, pero lo voy a intentar", comenzó su dedicatoria Pato Sotomayor.

Pato Sotomayor y la partida de su madre

Además, el periodista comenzó a hilvanar sus ideas tras la difícil muerte de su progenitora, indicando lo relevante que era en su vida.

"Mi mamá no solo era mi mejor amiga, mi socia, mi compañera de aventuras, una comentarista con frases que siempre empezaban con un 'te voy a dar un consejo'", resaltó.

"Podrán decir que perdió la batalla contra el cáncer, pero yo les digo que no. Para mí la ganó por lejos con valentía, con fuerza (...) Yo no me voy a despedir de ella, pensaré que está de viaje", fueron parte de sus palabras de Pato Sotomayor.

Para cerrar, el periodista concluyó con un "pensé que también moría, pero sé que volveremos a abrazarnos otra vez. Te amo mamá".