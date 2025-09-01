 Padre de hermanos Valdivia revela duro momento: No tiene dinero para tratar compleja enfermedad - Chilevisión
Minuto a minuto
VIDEO | Acechaba semidesnudo: Captan modus operandi de médico acusado de abusar a adolescente en Viña AHORA | Reportan hallazgo de cadáver a un costado de la Ruta 5 en Antofagasta Tragedia en Antofagasta: Mujer y su mascota mueren electrocutadas por cable en la vía pública Fallece obispo emérito de Rancagua Alejandro Goic Karmelic a los 85 años Pelea de payasos en el Teatro Caupolicán: Cámaras de seguridad captan agresión de “Tachuela Grande” a “Microbio Caluga”
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
01/09/2025 10:36

Padre de hermanos Valdivia revela duro momento: No tiene dinero para tratar compleja enfermedad

Luis Valdivia reveló que padece de una enfermedad autoinmune y en ese contexto debe realizarse una resonancia magnética que no puede costear.

Publicado por CHV Noticias

Este domingo en el último capítulo de Primer Plano, Luis, el padre de Claudio y Jorge Valdivia, reveló que padece de una enfermedad autoinmune y no tiene dinero para costear el tratamiento. 

En ese contexto, expuso que no mantiene relación con sus hijos y que ese escenario ha empeorado las posibilidades de conseguir dinero para costear su tratamiento, puesto que hay bienes inmuebles que no ha podido recuperar.

¿Qué dijo Luis Valdivia?

Al respecto, el equipo de Primer Plano fue en busca de los hermanos Valdivia para preguntarles acerca de la situación de su padre, pero ninguno quiso dar declaraciones y se fueron rápidamente del lugar.

"Hoy yo necesito hacerme una resonancia y no tengo", expresó Luis Valdivia, quien además aseguró que no cuenta con ahorros en dinero, pero sí con presuntos bienes inmuebles.

En esa misma línea, explicó: "Tengo algunos bienes a los cuales echar mano, por supuesto, y que me significarían una ayuda tremenda, pero justamente esos bienes que yo podría transformarlos en un dinero para descubrir qué tengo, los tengo en un conflicto con dos integrantes de mi familia".

Luis explicó que se trata de Claudio y Jorge, sumado a la madre de ambos: "Quizás no debería haberlo dicho, pero son propiedades, sí, son bienes inmuebles".

Finalmente, al ser consultado sobre la posibilidad de interponer acciones legales, Valdivia concluyó: "Nunca he querido hacer juicio porque siempre he tenido la esperanza de poder conversar... y llevo siete años".

Revive el capítulo de Primer Plano:

Publicidad

Destacamos

Noticias

Comienza pago de Aguinaldo de Fiestas Patrias: Revisa acá quienes pueden recibir 88 mil pesos

Lo último

Lo más visto

Pelea de payasos en el Teatro Caupolicán: Cámaras de seguridad captan agresión de “Tachuela Grande” a “Microbio Caluga”

A través de las cámaras del recinto se puede apreciar como Joaquín Gastón Maluenda encara y agrede a Sebastián Lillo, quien se aleja de la situación y no responde.

01/09/2025

Padre de hermanos Valdivia revela duro momento: No tiene dinero para tratar compleja enfermedad

Luis Valdivia reveló que padece de una enfermedad autoinmune y en ese contexto debe realizarse una resonancia magnética que no puede costear.

01/09/2025

Sismo remeció a la región de Coquimbo: Este fue su epicentro y magnitud

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta Ante Desastres (Senapred) se encuentra evaluando daños a estructuras, servicios básicos o personas a raíz del sismo.

01/09/2025

¿Quién sube y quién baja en la carrera presidencial? Así quedaron los candidatos en la Cadem

La última entrega de la Encuesta Plaza Pública Cadem trajo sorpresas: Jara y Kast estarían empatados en primera vuelta.

01/09/2025