Padre de hermanos Valdivia revela duro momento: No tiene dinero para tratar compleja enfermedad - Chilevisión

Luis Valdivia reveló que padece de una enfermedad autoinmune y en ese contexto debe realizarse una resonancia magnética que no puede costear.

Este domingo en el último capítulo de Primer Plano, Luis, el padre de Claudio y Jorge Valdivia, reveló que padece de una enfermedad autoinmune y no tiene dinero para costear el tratamiento.

En ese contexto, expuso que no mantiene relación con sus hijos y que ese escenario ha empeorado las posibilidades de conseguir dinero para costear su tratamiento, puesto que hay bienes inmuebles que no ha podido recuperar.

¿Qué dijo Luis Valdivia?

Al respecto, el equipo de Primer Plano fue en busca de los hermanos Valdivia para preguntarles acerca de la situación de su padre, pero ninguno quiso dar declaraciones y se fueron rápidamente del lugar.

"Hoy yo necesito hacerme una resonancia y no tengo", expresó Luis Valdivia, quien además aseguró que no cuenta con ahorros en dinero, pero sí con presuntos bienes inmuebles.

En esa misma línea, explicó: "Tengo algunos bienes a los cuales echar mano, por supuesto, y que me significarían una ayuda tremenda, pero justamente esos bienes que yo podría transformarlos en un dinero para descubrir qué tengo, los tengo en un conflicto con dos integrantes de mi familia".

Luis explicó que se trata de Claudio y Jorge, sumado a la madre de ambos: "Quizás no debería haberlo dicho, pero son propiedades, sí, son bienes inmuebles".

Finalmente, al ser consultado sobre la posibilidad de interponer acciones legales, Valdivia concluyó: "Nunca he querido hacer juicio porque siempre he tenido la esperanza de poder conversar... y llevo siete años".

