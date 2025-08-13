 A los 21 años y con tres propiedades: Así es la nueva casa de Tati Fernández con Oliver Borner - Chilevisión
13/08/2025 12:33

A los 21 años y con tres propiedades: Así es la nueva casa de Tati Fernández con Oliver Borner

A través de Instagram, la pareja de actores publicó cuatro fotografías tomadas desde el frontis de la nueva propiedad, acompañados de sus dos mascotas.

Publicado por CHV Noticias

Tati Fernández y Oliver Borner sorprendieron a sus seguidores tras anunciar la compra de una casa, que se suma a su terreno en la comuna de Lampa.

"Hace años soñábamos con este momento, y hoy podemos decir 'lo logramos'. No fue fácil, pero cada esfuerzo valió la pena", partieron diciendo en la publicación.

Luego, señalaron que "primero soñamos con un espacio nuestro, y el terreno fue el inicio de ese sueño. Hoy, continuamos ese camino y llegamos a nuestra casa".

"Si tienes un sueño, no dejes de trabajar por él, porque un día te despertarás y estarás viviéndolo", agregaron.

El presente de Tati Fernández y Oliver Borner

Esta compra al terreno de más de 5 mil metros cuadrados que adquirieron en 2022, donde construyeron un quincho y una parcela.

Por su parte, Fernández, actriz e influencer con millones de seguidores en redes, ya había comprado a los 17 años su primer departamento.

Actualmente, la joven pareja tiene 21 y 23 años y se encuentran comprometidos tras cinco años de pololeo. "Hoy celebramos no solo el amor que nos une , sino también la promesa de un futuro compartido", anunciaron en noviembre de 2024.

Tras mostrar su nueva propiedad, los jóvenes recibieron felicitaciones por parte de figuras del espectáculo como Sigrid Alegría, Eugenia Lemos, Carla Jara y Valentina Torres (La Guarén), entre otras.

Así es la casa de Tati Fernández y Oliver Börner:

