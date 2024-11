“Oliver no paraba de llorar”: Tati Fernández entregó detalles inéditos de petición de matrimonio - Chilevisión

“Quedé muy en shock” declaró Tatiana "Tati" Fernández, luego de que Oliver Borner, su novio de hace cinco años, le pidiera matrimonio en medio de un gran espectáculo de pirotecnia.

"Fue súper inesperada mi reacción. No sabía qué pasaba (...) Era algo que veníamos conversando, pero sabía que todavía no iba a pasar (...) Quedé muy en shock. Oliver no paraba de llorar", fue parte de lo que dijo Tati Fernández, en entrevista con Las Últimas Noticias.

Tati Fernández detalló petición de matrimonio

Fernández dio detalles inéditos del especial día: "Teníamos planeada una cena en el Giratorio, porque nunca había ido y lo quería conocer. Lo pasamos súper bien, luego fuimos a buscar unas cosas, porque nos teníamos que ir a nuestra parcela".

"En mitad de camino, Oliver para el auto y me dice Tati, ¿te puedes tapar los ojos? Yo de verdad que no entendía nada. De ahí, me llevó por un camino y llegó a un lugar donde me propuso matrimonio", agregó.

¿Hay fecha?

Tanto Oliver como Tati indicaron que es algo que tienen que conversar: "Queremos organizarlo bien y para eso se necesita tiempo. Queremos que sea algo en grande. No sé si todavía tenemos fecha, pero sí que la organización va a ser larga... Oliver quiere tener un concierto".