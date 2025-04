“No veo que esa sea la ruta correcta”: Abogado cuestiona estrategia de Mane Swett para recupera a su hijo - Chilevisión

El profesional estadounidense Roger Asmar, quien dio asesoría a la actriz, explicó el proceso y las razones por las cuales no sería el camino indicado para recuperar al menor.

Mane Swett solicitó extender el plazo para presentarse ante la Corte Suprema de Estados Unidos en medio de la batalla legal para recuperar la custodia de su hijo que está radicado en New York.

A raíz de eso, el programa Plan Perfecto se contactó con el abogado estadounidense Roger Asmar, quien abordó el caso de la actriz y explicó que no sería el camino legal correcto.

“Es un expediente bastante grande, para determinar si hay una posibilidad de recuperar a su hijo. No va a ser fácil, no está fácil, hasta lo que revisé, está complicado, pero no quiero perder la esperanza”, comentó asegurando que tuvo un primer encuentro con la intérprete para darle asesoría.

La estrategia de Mane Swett

Según el abogado, sería difícil que la actriz recupere la custodia de su hijo porque “ya existe una decisión emitida por una corte de familia, por la corte Federal, con respecto a una convención de la Haya, existe una apelación que fue decidida y perdió. Ella quiere ir a la Corte Suprema”.

Al respecto, Asmar comentó que “la Corte Suprema de Justicia no va a dictaminar si le devuelven el hijo o no, ellos no ven estos casos. Ellos verán cuestiones de ley, si la convención de la Haya está equivocada, si hay error en los escritos de leyes, o en la constitución de Estados Unidos, pero no van a revisar si el juez estuvo en lo correcto no”.

En ese sentido, cuestionó la estrategia legal que está usando Mane Swett para recupera a su hijo y, expuso que la instancia a la que recurrió no sería la que podría darle la respuesta que busca.

“No veo que esa sea la ruta correcta, puede ser que exista algo en la convención de la Haya donde esté mal interpretado o escrito, pero la verdad no sé, porque la Corte Suprema no se encarga de decidir si le dan la custodia”, lanzó.

