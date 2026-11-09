“No más. Gente tóxica”: Cony Capelli frenó en seco los comentarios tras la revelación de género de su hija Bella
La bailarina celebró este fin de semana la revelación de género de su primera hija, quien llevará por nombre: Bella.
Este lunes, Cony Capelli frenó en seco los comentarios que ha recibido tras la revelación de género de su primera hija, Bella.
El evento se realizó este fin de semana y Cony estuvo acompañada por sus amigos, excompañeros de Gran Hermano y familia más cercana, quienes celebraron que tendrá una niña.
¿Qué dijo Cony Capelli?
A través de su cuenta de Instagram, Cony señaló: “Quiero agradecer infinitamente todos los comentarios bonitos que me han llegado por la revelación de género de Bella. Estoy muy, muy feliz”.
En esa misma línea, mostró cuánto ha crecido su estómago y agregó: “Les manda un saludo, mi cachorrita hermosa, mi bebé, y nada, muchas gracias por el amor, de verdad que agradecida”.
“Fue un día super especial, así que den amor, nada más que cositas positivas, nada negativo, porque es un proceso que quiero vivir, disfrutarlo a concho y queda poquito, entonces hay que disfrutar lo que queda”, indicó Capelli.
Sin embargo, momentos después la bailarina arremetió: “Hay gente que no tiene respeto, comentarios innecesarios. ¿Hasta cuándo? No más. Gente tóxica”, cerró.