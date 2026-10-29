“Es muy fuerte el proceso”: Cony Capelli rompió en llanto tras pasar por un susto durante su embarazo

La bailarina admitió que escuchar el corazón de su bebé después de haber pasado por momentos de tensión aumentó su sensibilidad porque el latido “tranquiliza tanto”.

Este jueves, Cony Capelli rompió en llanto y se sinceró con sus seguidores tras haber vivido un preocupante momento dentro de su embarazo.

La bailarina había explicado que su estómago aumentó de tamaño y se sentía duro al tacto, por lo que contactó a su médico y fue a visitarlo.





¿Qué pasó con Cony Capelli?

A través de sus historias de Instagram, Cony confesó que además estaba muy inflamada y tenía un dolor en la parte izquierda de su abdomen.

“Dios mío, qué día el de ayer. Hoy amanecimos igual. Así que voy al doctor a ver qué me dice. Estoy hasta aquí”, reconoció la bailarina a mediodía.

Momentos después rompió en llanto y explicó: “Bueno, al final, hoy estoy yo tan sensible porque escuché el corazón de bebé y uno se tranquiliza tanto”.

Capelli tiene una ecografía pactada aún, la cual se realizará este viernes, y comentó que “uno es madre primeriza y todo el rato con el bebé adentro; a veces, no sé, no lo sientes moverse y te preocupas”.

“Es todo tan cansador, chicos y preocupante; pasas por sustos”, comentó Cony, quien también precisó: “En verdad es muy fuerte el proceso, es como pequeños renaceres y muertes a la vez. Te asustas, después estás feliz”.

Finalmente, Capelli explicó que su médico le recomendó guardar reposo y estar tranquila: “Estos dos días han sido difíciles, pero hay que sacar fuerza donde hay y estar tranquila con el bebé”, cerró.

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