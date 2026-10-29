“Son un peligro para la sociedad”: hermano de Cristóbal Miranda cuestiona revocación de prisión preventiva para imputados por crimen del joven

Vicente Miranda publicó un video en redes sociales cuestionando la decisión del tribunal de revocar la prisión preventiva de todos los acusados de asesinar a su hermano.

La Corte de Apelaciones de Concepción revocó la prisión preventiva de Agustín Saavedra, último imputado que estaba en la cárcel por el homicidio de Cristóbal Miranda.

Tras esta resolución, el hermano de Cristóbal, Vicente Miranada, cuestionó la resolución y expresó su molestia al respecto.

“Como familia respetamos la decisón pero no la compartimos. No sé en qué se basa la justicia para tomar este tipo de decisiones“, señaló el hermano de la víctima.





“Para mí son un peligro para la sociedad. Como familia y nuestros abogados siempre pedimos la calificación del delito como homicidio calificado por la alevosía y la premeditación que hubo al momento de asesinar a mi hermano“, agregó Vicente en una publicación en redes sociales.