29/ 10/ 2026 22:28

No todo lo que brilla es oro: joyas vendidas por internet contienen metales tóxicos

Brillan, están de moda y cuestan muy baratas. Pero detrás de algunas joyas que compramos en plataformas como Amazon, AliExpress o Shein, encontramos algo que no aparece en sus etiquetas: metales tóxicos. Compramos accesorios que se ofrecían como plata 925 y los llevamos al laboratorio. El resultado fue alarmante: piezas que no eran lo que prometían y aros con una concentración de cadmio que superaba 2.600 veces el límite establecido por la Unión Europea. ¿Qué estamos poniendo sobre nuestra piel? Lo vemos en el reportaje a fondo de Daniella Pierattini y María Fernanda Gándara.