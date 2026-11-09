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Corte de luz martes 10 de noviembre: Enel anuncia suspensión del servicio para 6 comunas de Santiago

Las interrupciones, parte de trabajos programados para mejorar el servicio, afectarán a varias zonas de Santiago en distintos horarios.

Gonzalo Querol
Por Gonzalo Querol

Periodista Digital

Enel informó que seis comunas de la Región Metropolitana tendrán cortes de luz este martes 10 de noviembre, de acuerdo con lo señalado a través de sus canales oficiales.

La compañía detalló que la interrupción del suministro corresponde a trabajos programados en terreno, que tienen por objetivo mejorar la calidad del servicio eléctrico en la zona.

El corte afectará a sectores específicos de las comunas de Independencia, Pudahuel, San Joaquín, Santiago, Vitacura y Lo Barnechea con horarios que podrían extenderse por hasta ocho horas.

Quienes deseen verificar si su domicilio se encuentra dentro del área afectada pueden revisar el detalle de calles y sectores a continuación. Se recomienda a los vecinos tomar precauciones ante el corte programado.

Revisa el mapa de los sectores afectados en Santiago

  • Independencia: Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas.
  • Pudahuel: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.
  • Pudahuel: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
  • San Joaquín: Desde 10:30 hasta las 17:30 horas.
  • Santiago: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.
  • Vitacura: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
  • Lo Barnechea: Desde las 10:00 hasta las 18:00 horas.
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