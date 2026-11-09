Corte de luz martes 10 de noviembre: Enel anuncia suspensión del servicio para 6 comunas de Santiago

Las interrupciones, parte de trabajos programados para mejorar el servicio, afectarán a varias zonas de Santiago en distintos horarios.

Enel informó que seis comunas de la Región Metropolitana tendrán cortes de luz este martes 10 de noviembre, de acuerdo con lo señalado a través de sus canales oficiales.

La compañía detalló que la interrupción del suministro corresponde a trabajos programados en terreno, que tienen por objetivo mejorar la calidad del servicio eléctrico en la zona.

El corte afectará a sectores específicos de las comunas de Independencia, Pudahuel, San Joaquín, Santiago, Vitacura y Lo Barnechea con horarios que podrían extenderse por hasta ocho horas.

Quienes deseen verificar si su domicilio se encuentra dentro del área afectada pueden revisar el detalle de calles y sectores a continuación. Se recomienda a los vecinos tomar precauciones ante el corte programado.





Revisa el mapa de los sectores afectados en Santiago

Independencia: Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas.

Pudahuel: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Pudahuel: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

San Joaquín: Desde 10:30 hasta las 17:30 horas.

Santiago: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

Vitacura: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.