“Me destruyó el corazón”: Denisse Campos acusó a dos examigos de inyectarle un calmante y robarle dinero de sus tarjetas

El sujeto habría llamado a Denisse, comprometiéndose a pagar el 24 de este mes, pero ella aseguró que no retirará la querella.

Este lunes, Denisse Campos encendió las alarmas tras acusar a dos de sus examigos de haberle inyectado algo para luego robarle dinero desde su tarjeta bancaria.

La hermana de Daniella Campos utilizó su cuenta de Instagram para explicar que todo ocurrió luego de que ella decidiera inyectarse ácido hialurónico y botox.





¿Qué dijo Denisse Campos?

“Estas dos personas yo las recibí en mi casa porque no tenían dónde vivir; los conozco de Santiago, ambos dicen ser enfermeros, pero no lo son, son técnicos en enfermería”, señaló Denisse en su cuenta de Instagram.

En esa misma línea, comentó que, tras el retoque estético, una de estas personas le dijo: “Te voy a pasar un metamizol a la vena para que puedas descansar tranquila”.

“No vi lo que armó ni nada por el estilo; me puso una mariposa y una jeringa directo a la vena, por lo cual me quedé dormida y luego no supe nada”, aseguró.

Campos señaló que se durmió y al despertar había una serie de transacciones en distintos lugares. Una de ellas correspondía a una discoteca a la que había asistido el pasado 31 de octubre, por lo que pensó que su tarjeta pudo haber sido clonada.

Según su relato, al llegar al recinto, la dueña le mostró las cámaras de seguridad, dándose cuenta de que había sido su amigo y la pareja de él.

“Cada transacción correspondía al pago de un consumo dentro del local, el cual fue cancelado con el garzón que se atendió y fueron buscadas las cámaras, y ahí fue cuando, en vez de ver que a lo mejor me podían devolver mi plata por una máquina, me di cuenta de que una persona que yo consideraba mi amigo me había robado de esta manera tan vil”, comentó Denisse.

Entre los gastos que acusa Campos habría: tablas con comida, jarrones con gin, giros en cajeros automáticos, compras por internet, entre otros: “Estoy super afectada todavía”, reconoció.

La hermana de Daniella Campos interpuso una demanda en su contra, según detalló y habló con la madre y hermana de uno de los acusados.

“Me pidieron muchas disculpas, están con mucha vergüenza; ellas no tienen nada que ver en el asunto”. Sin embargo, Denisse comentó que “no es la primera vez que esta persona hace este tipo de cosas”.

Además, acusó que “es una persona que ya tiene una denuncia por robo de medicamento en un hospital, lo que lo hace un delincuente con todas sus letras”.

Este individuo se habría contactado con Denisse “para prometerme que me va a pagar el día 24 de este mes, que es cuando le pagan; yo voy a continuar con la denuncia como corresponde porque nada me asegura que esto va a llegar a buen término”, señaló.

“Me dio mucha pena perder a un amigo de esa manera y verlo tan descaradamente; ver las imágenes me destruyó el corazón (…) A una persona que se comporta de esa manera tampoco le puedo creer que me vaya a pagar”, cerró.

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