“Te sacaste como 10 años”: Denisse Campos desata ola de reacciones a seis meses de operarse

La comerciante compartió un video donde luce su renovada apariencia tras los procedimientos estéticos que anunció en 2025, generando elogios y también dudas entre algunos seguidores.

Denisse Campos generó una ola de comentarios con su último post en Instagram, donde mostró una apariencia totalmente diferente a la que tenía hace unos meses.

Recordemos que la comerciante anunció en 2025 que se haría una liposucción completa, además de otros procedimientos estéticos, sin embargo, estos cambios ahora se estarían finalmente reflejando.

Denisse Campos y video de su nueva apariencia

Con el cabello oscuro y usando un vestido que deja ver una silueta curvilinea, se le ve a Denisse en su último video publicado en la redes sociales.





El notorio cambio fue alagado por muchos de sus seguidores, quienes le dejaron numerosos comentarios al respecto. “Te sacaste como 10 años“, “estupenda y con el pelo de ese color te ves increíble” y “esta chica sí es verdadera, a pesar de las caídas que ha tenido en la vida”, le escribieron.

Sin embargo, otros la acusaron que el video era antiguo, ya que días anteriores se mostró con el cabello rubio y no castaño.

“Ese video no es del presente“, es un comentario que se repite entre algunos usuarios, aunque las fieles seguidoras de Denisse salieron a defendarla, indicando que sí sería real.